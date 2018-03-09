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Видео-мост Москва-Сухум на тему Влияние внедрения курортного сбора в России на количество туристов в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба о турпотоке во время ЧМ по футболу: надеемся, в наше положение войдут

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Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамур Ахба в эфире радио Sputnik рассказал о туристическом потоке во время проведения игр чемпионата мира по футболу.

В соседнем с Абхазией Сочи, на Олимпийском стадионе "Фишт" пройдет серия игр чемпионата.

"Пока мы не имеем достоверной информации, как во время проведения чемпионата мира по футболу, люди будут добираться до нас. Это касается вопроса логистики и перемещения на границе. Но мы надеемся, что наши коллеги, союзники, войдут в наше положение, все необходимые условия будут соблюдены и с нашей, и с российской стороны. Мы имеем уже подобный опыт во время проведения Олимпийских игр в Сочи, помним, как с однодневным визитом к нам в Абхазию прибывали люди, хотя в те времена были введены временные ограничения перемещения транспорта, граждан. Пока эти вопросы закрыты, не обсуждались. Как получим ответы на них, проинформируем и наших граждан, предпринимателей, которые непосредственно занимаются туристическим бизнесом. Чем быстрее получим информацию, и донесем ее, тем комфортнее будет для всех. Мы знаем, что в это время к нам будут прибывать люди с целью отдыха. Время проведения чемпионата мира по футболу  с 15 июня по 15 июля. Практически месяц, когда туристический поток в основном увеличивается", — сказал Ахба.




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