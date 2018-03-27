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Аркадий Джинджия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Джинджия назвал три этапа борьбы с мраморным клопом

Радио
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Какие оперативные меры необходимо предпринять, чтобы не допустить распространения мраморного клопа в Абхазии и снизить его численность, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказал начальник Государственной инспекции по карантину растении Аркадий Джинджия.

Более сорока российских специалистов в области растениеводства, механизации, химизации и защиты растений приехали в Абхазию в помощь коллегам для координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом.

"Специалисты провели серьезную консультацию, презентацию. У них очень мощная лаборатория. С учетом опыта других стран было предложено три этапа борьбы с вредителем. В первую очередь это механическая сборка. Люди, конечно, не совсем понимают, зачем это нужно. Но все же собирать мраморного клопа начали. Сбор насекомого проходит в научных целях. Это нужно российской стороне для изготовления феромоновых ловушек. Эти же ловушки будут присылать к нам. Во время механической сборки нужно собрать 50-60 процентов вредителя. Вторым этапом будет установка феромоновых ловушек. После этого – химическая обработка. Это опыт других стран", — рассказал Джинджия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия. 





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