Джинджия назвал три этапа борьбы с мраморным клопом

Более сорока российских специалистов в области растениеводства, механизации, химизации и защиты растений приехали в Абхазию в помощь коллегам для координации мероприятий по борьбе с мраморным клопом.

"Специалисты провели серьезную консультацию, презентацию. У них очень мощная лаборатория. С учетом опыта других стран было предложено три этапа борьбы с вредителем. В первую очередь это механическая сборка. Люди, конечно, не совсем понимают, зачем это нужно. Но все же собирать мраморного клопа начали. Сбор насекомого проходит в научных целях. Это нужно российской стороне для изготовления феромоновых ловушек. Эти же ловушки будут присылать к нам. Во время механической сборки нужно собрать 50-60 процентов вредителя. Вторым этапом будет установка феромоновых ловушек. После этого – химическая обработка. Это опыт других стран", — рассказал Джинджия в беседе с ведущей радио Sputnik Абхазия Беллой Кварчия.



