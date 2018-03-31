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Даур Тарба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Тарба о сборе мраморного клопа в Абхазии: эффект положительный

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О том, какие результаты дает механическая сборка мраморного клопа в Абхазии, в интервью Sputnik Абхазия рассказал министр сельского хозяйства страны Даур Тарба.

"Работа по уничтожению мраморного клопа идет во всех районах республики. Вчера комиссия Россельхознадзора вместе с нами объездила пять районов Абхазии. По Гулрыпшскому району на сегодняшний день собрано 120 килограммов мраморного клопа, в Очамчырском районе 83 килограммов, в Галской 87, в Ткуарчалском 17 килограммов. Надо отметить, что во многих районах люди считают, что это их личная проблема, они собирают вредителя и сжигают его. Практически 80% населения задействовано, я думаю на сегодняшний день эффект от такой работы положительный", — подчеркнул Тарба.

Россельхознадзор вводит временные ограничения на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал, информация об этом появилась на официальном сайте Россельхознадзора в четверг 29 марта.

30 марта представитель Россельхознадзора Юлия Мелано не исключила, что появление мраморного клопа на территории Абхазии может быть связано с биологической диверсией, которая могла быть осуществлена в результате работы биологической лаборатории расположенной в Грузии.

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