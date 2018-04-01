Акопян: в компьютерных играх все больше женских персонажей

"Девушки все больше и больше играют в игры. Тренд этот глобальный. Я бы не сказал, что сегодня разработчики игр концентрируются на мужчинах. Все хотят сделать игру, в которую будут играть миллионы, а лучше десятки миллионов. И понятно, нельзя ориентироваться на запросы только мужчин или только женщин. Да к тому же угадать эти запросы всегда не так просто. Тренды, которые в кино и других медиа-бизнесах также переходят на игровую индустрию. Игровые студии все чаще и чаще делают главной героиней девушку. Но все-таки наиболее интересные игры, на мой взгляд, это как раз-таки ансамбли, когда есть отношения нескольких персонажей. Именно там раскрывается человеческая сущность. Игры не меняются кардинально в одночасье, просто действительно становится гораздо больше женских персонажей, действительно глубоких. В этом отражается изменение, а в остальном, я бы не сказал, что так уж и много механик, которые должны привлекать женщину сейчас. Речь идет о том, что если в 2012 году выходили какие-то интересные сложные игры с сюжетом про мужчин, у которых куча проблем, уникальное мироощущение, они все решают и выходят героями, то в 2018 году из десяти игр 3 или 4 посвящены женщинам, а может быть, и молодым девушкам, у которых похожие проблемы, но решают их они совсем по-другому, потому что другое мироощущение. В этом отображается поворот игровой индустрии, а не в том, что есть идеальный мир, и все женщины идеальны. Такого взгляда у разработчиков не было, я надеюсь, не будет", — сказал Акопян

Эксперты назвали пять компьютерных игр, демонстрирующих проблемы современности. Группа социологов, психологов и сценаристов провела исследование и выявила реальные проблемы, которые нашли отражение в играх.

Рейтинг возглавили трудности с доступным жилищем из популярной игры FinalFantasy.

Второе место занимают сексизм и расизм в видеоигре Rust.

На третьем месте Throne: KingdomAtWar – там не было выявлено никакой возможности всемирного равенства.

Четвертое и пятое места заняли SecondLife и BlackDesertOnline, в которых политика может довести народ до голода, прослеживается классовое неравенство и социальные проблемы.