14:07 02 Апреля 2018
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Аэлита Шакая
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шакая об авитаминозе: диагноз установит только медобследование

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Что такое авитаминоз, как его не спутать с хронической усталостью, чем грозит избыток витаминов в организме человека, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала врач-диетолог Аэлита Шакая.

"Авитаминоз – это достаточно распространенное явление, но для того, чтобы поставить этот диагноз, необходимо предварительно обследоваться и пройти консультацию у врача. Мы очень часто усталость, сонливость и раздражительность связываем с авитаминозом, но это не всегда соответствует действительности. Дефицит тех или иных витаминов можно выявить, сдав кровь. Есть определенные нормы наличия того или иного витамина в организме. Для разных возрастов, разных состояний они индивидуальны, то есть нет такого, что у всех должны быть определенные количества того или иного витамина", — рассказал Аэлита Шакая.

Подробности слушайте в подкасте.




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