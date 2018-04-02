Шакая об авитаминозе: диагноз установит только медобследование

"Авитаминоз – это достаточно распространенное явление, но для того, чтобы поставить этот диагноз, необходимо предварительно обследоваться и пройти консультацию у врача. Мы очень часто усталость, сонливость и раздражительность связываем с авитаминозом, но это не всегда соответствует действительности. Дефицит тех или иных витаминов можно выявить, сдав кровь. Есть определенные нормы наличия того или иного витамина в организме. Для разных возрастов, разных состояний они индивидуальны, то есть нет такого, что у всех должны быть определенные количества того или иного витамина", — рассказал Аэлита Шакая.

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