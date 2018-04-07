Харазия о Благодатном огне для Абхазии

В великую субботу в Иерусалиме абхазские паломники вместе с тысячами верующими со всего мира ждали чуда схождения Благодатного огня. Депутат парламента Саид Харазия сообщил Sputnik, что огонь везут в Абхазию.