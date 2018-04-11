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Астамур Ахба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ахба: цены на отдых в Абхазии снижены для привлечения туристов

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В преддверии летнего сезона для привлечения туристов средства размещения Абхазии снизили цены на свои услуги до 11 процентов. С чем это связано, на радио Sputnik Абхазия прокомментировал замминистра по курортам и туризму страны Астамыр Ахба.

"Снижение пошло с прошлого года. Но если брать в сравнении с 2017 годом, то туроператоры оценивают снижение цен от 4,5 процентов до 11 процентов. Мы совместно с ООО "Туроператор Интурист" организовали рекламный тур, провели мониторинг цен. Мы всегда рекомендуем, чтобы цены были обоснованные, чтобы находили золотую середину туроператоры и объекты размещения. Есть руководители, которые взвешенно подходят к вопросу. Они пошли на снижение для того, чтобы туриста привлечь в нашу страну", — рассказал Ахба. 

В Абхазии проходил рекламно-информационный тур для представителей туристических агентств России, сообщает официальный сайт Министерства по курортам и туризму Абхазии. 

Мероприятие было организовано Министерством по курортам и туризму Абхазии совместно с ООО "Туроператор Интурист". В ходе тура участники посетили главные достопримечательности республики, такие как озеро Рица и Новоафонская пещера. Кроме того, турагенты смогли осмотреть большинство отелей в курортных городах Абхазии и лично оценить  готовность объектов к приему туристов. 

По прогнозам, ООО "Туроператор Интурист" рассчитывает привлечь в Абхазию до 50 тысяч туристов в предстоящем курортном сезоне.

Об итогах рекламно-информационного тура по Абхазии читайте здесь>>




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