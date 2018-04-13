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Кварчия о пробеле в законе Абхазии о гражданстве: терпеть дальше преступно

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Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (13)
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Спикер Парламента Абхазии Валерий Кварчия, подводя итоги работы парламентариев за год, ответил на вопрос журналистов о правовом пробеле в законе о гражданстве.

"Я надеюсь, что вопрос будет решен в ближайшее время. Это дальше терпеть просто преступно. Люди не знают, что делать. Все смешалось. Нужно изучить и принять правильное решение", — сказал Кварчия.

При обмене общегражданских паспортов нового образца у некоторых граждан республики паспортные столы требовали документы, подтверждающие факт проживания в Абхазии с 1994 по 1999 годы – до принятия акта о "Государственной независимости". В законе о гражданстве, действовавшем до 2005 года, не существовало статьи о необходимости беспрерывного проживания на территории Абхазии в течение какого-либо времени. Данная поправка появилась позже.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил МВД республики представить предложения по внесению изменений в законодательство о гражданстве, направленных на устранение существующих правовых пробелов.

Темы:
Паспортизация в Абхазии продолжается (13)



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