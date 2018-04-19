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Батал Табагуа
© Sputnik / Томас Тхайцук

Табагуа: в туризме у нас перспективы могут быть лучше, чем у Крыма

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Депутат Парламента Батал Табагуа на пресс-конференции в Sputnik высказал мнение о том, что Абхазия в конкурентной среде может не уступить туристическому Крыму при определенных условиях.

Делегация Парламента Абхазии принимала участие в XXVIII Конференции Южно-Российской Парламентской Ассоциации, которая проходила в Крыму. Обсуждались вопросы, связанные с законодательством, государственным строительством, экономической политикой, промышленностью.  Были затронуты вопросы, касающиеся аграрного сектора, туризма, образования, науки, культуры.

"Я считаю эти два дня достаточно плодотворными. Нам интересно было посмотреть на Крым, в какой-то степени они являются для нас неким показателем. Это туристический регион РФ. Для нас сравнительный анализ тоже был важен. Мне интересно было посмотреть, насколько мы конкурентоспособны, чему можем поучиться. Сам подход людей, проживающих там, к своему региону, местности, родине очень показателен. Люди четко следят за чистотой, бережно относятся к природе, хотя по сравнению с Абхазией природа более бедная. Дух гостеприимства там витает. Нет такого отношения к приезжим, что, мол, надоели. Это очень хорошие вещи, которым, на мой взгляд, стоило бы поучиться. Надо признать, что они бережно относятся к своему наследию. Так сказать, одеяло у них подтянуто на свой уровень жизни. Они сегодня в РФ, и понятно, что идут очень серьезные вложения, в частности, в инфраструктуру", — сказал Табагуа.

Но при всем при этом, Абхазия в конкурентной среде не уступает Крыму, считает депутат.

"Может быть, это на мой субъективный взгляд, но, если мы немного изменим подходы, вернемся к нашему абхазскому гостеприимству и на уровне будем принимать туристов, у нас более серьезные перспективы", — отметил Табагуа.

"Нужный опыт: что думают абхазские участники о парламентском форуме в Крыму" читайте здесь>>

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