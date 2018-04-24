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Адгур Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба: Абхазия и Крым должны конкурировать не между собой

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Об участии делегации Министерства экономики Республики Абхазия в работе IV Ялтинского международного экономического форума в интервью Sputnik рассказал министр экономики Абхазии Адгур Ардзинба.

Глава экономического ведомства Абхазии напомнил о том, что между Абхазией и Республикой Крым на уровне правительств подписано соглашение о взаимодействии, которое затрагивает практически все направления жизнедеятельности обеих сторон. В рамках данного соглашения есть определенные наработки.

"Наши отношения развиваются. Если говорить об экономических отношениях, то речь идет о взаимной торговле. На рынке Республики Крым представлена абхазская продукция, это напитки, это строительные материалы. Абхазия, как и Республика Крым испытывает определенного рода ограничения, связанные с притоком иностранных инвестиций, с международной экономической деятельностью. Поэтому 25-летний опыт Абхазии востребован в Крыму. Но нужно отдать должное нашим коллегам в Крыму, которые очень интенсивно преодолевают эти ограничения, что ярко иллюстрируется этим форумом, количеством представителем иностранных компаний", — отметил Ардзинба. 

Он также отметил, что у Абхазии и Крыма одинаковые позиции на туристическом рынке.

"Мы находимся на берегу Черного моря, мы ориентированы на одного потребителя туристических услуг, поэтому и наши крымские коллеги, и мы хорошо понимаем, что нам необходимо не конкурировать между собой, а выстраивать такую цепочку взаимодействий, которая сделает в целом регион черноморских курортов более привлекательным", — сказал Адгур Ардзинба. 

IV Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) работал с 19 по 21 апреля. Участие в нем приняли три тысячи представителей регионов России и более 60 стран Европы, Азии, Африки, Латинской Америки. 

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Теги:
Крым, Абхазия



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