Гагулия: Кабмин Абхазии – это "рабочая лошадь" государства

"Мы строим государство, в котором мы все вместе солдаты. Не скрою, что президент меня три-четыре дня уговаривал, до этого я совершенно спокойно себя чувствовал. Но солдат, когда идет в бой, не спрашивает, в какую сторону ему идти. Мы будем работать вместе. Все, что сделал мой предшественник, никто не оспаривает, но есть политическая ситуация, в силу которой нужно было разрядить обстановку. В эту ситуацию я попадаю в третий раз, но требования одни и те же. Мы должны делать для нашей родины все, что ей необходимо. Если какие-то упущения будут, есть президент, который нас поправит. Но "рабочая лошадь" – это Кабинет Министров, как мы будем работать, так и народ будет реагировать. Я многих знаю, многие знают меня. Никаких авторитарных методов у меня нет, но требовательность и исполнительность – это мое главное кредо", — отметил Геннадий Гагулия.

Президент Абхазии Рауль Хаджимба в среду 25 апреля представил министрам нового главу правительства республики Геннадия Гагулия.

"Я думаю, все те, кто собрался, уже знают, что я подписал Указ о назначении премьер-министром Гагулия Геннадия Леонидовича и об освобождении предыдущего премьера в связи с переходом на другую работу. Просил бы всех понять, что это процесс рабочий. Да, есть определенные успехи, есть ошибки в работе Кабинета Министров, никто их не отрицает, но не до такой степени, как некоторые представляют", — сказал президент Рауль Хаджимба.

Геннадий Гагулия родился 4 января 1948 года в селе Лыхны, председатель Совета Министров Абхазии в 1995—1997 и 2002—2003 годах. В 1972 году окончил строительный факультет Белорусского политехнического института.

В 1977-1986 годы – заместитель директора Комбината общественного питания на озере Рица. С 1986 по 1991 годы работал председателем Гудаутской районной потребительской кооперации.

С 1991 года был председателем Государственного комитета по внешнеэкономическим связям Абхазской АССР. В 1992-1995 годы — заместитель председателя Совета Министров Абхазии, с 1995 по 1997 годы был премьер-министром республики. С 1997 работал помощником депутата Государственной Думы России. В 2002 году возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии, с 2002 по 2003 годы занимал должность премьер-министра Абхазии.

В 2003-2004 годах был руководителем Администрации президента Абхазии. С 2005 года снова возглавил Торгово-промышленную палату Абхазии.