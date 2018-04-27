Кварацхелия о безопасности туристов в Абхазии: милиция подготовится лучше

Личный состав МВД Абхазии готов к началу туристического сезона в Абхазии, сообщил на заседании Общественной палаты республики заместитель министра внутренних дел Леван Кварацхелия.

По его словам, личный состав МВД готов к переходу на усиленный режим работы по специально разработанному плану "Курорт".

Уже определены дислокации и маршруты патрулирования. По словам замминистра, обеспечивать охрану общественного порядка в курортных зонах республики ежедневно будут порядка тысячи милиционеров.

"Подготовленные группы будут ежедневно нести службу, для того чтобы обеспечить безопасность наших граждан и гостей республики. Ежедневно около тысячи сотрудников будут задействованы в пеших или автопатрулях по всей республике. За 2017 год в отношении отдыхающих было зарегистрировано 90 преступлений, из которых было раскрыто 43. Никогда не было, чтобы все преступления были раскрыты, но будем стараться улучшить свою работу, лучше подготовимся и обеспечим безопасность наших туристов", — подчеркнул Кварацхелия.



