Захарова: Великую Победу будут праздновать более 90 государств

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел России Мария Захарова на еженедельном брифинге по текущим иностранным делам сообщила о том, какие мероприятия, посвященные празднованию Победы в Великой Отечественной войне, пройдут за пределами России.

"В этом году в рамках празднования Победы в Великой Отечественной войне традиционно запланирован целый ряд мероприятий за пределами России. Более чем в 80 странах по инициативе организаций российских соотечественников при поддержке загранучреждений пройдут акции "Бессмертный полк". Более чем в 90 государствах пройдет акция "Георгиевская ленточка", будет также проведена акция "Свеча памяти". Кроме того, в Китае, в Республике Корея, в Монголии ко времени проведения акции "Бессмертный полк" приурочен флешмоб "Спасибо за Победу". Он символизирует единство поколений стран народов.

Планируется возложение цветов к могилам павших в борьбе с нацизмом, чествование ветеранов, проведение митингов-реквиемов, концертов, фестивалей. Мы ожидаем, что к этим мероприятиям в целом ряде государств наряду с соотечественниками, как и в прошлом году, вновь активно подключатся местные граждане, ветераны, представители антифашистских организаций.

По случаю Дня Победы при содействии военно-исторического общества, Министерства культуры России в США, Нидерландах, Франции, Чехии, в Словении, Словакии, Австрии, Германии, Сербии и других странах в эти дни организуется премьерный показ художественного фильма "Собибор".

Проживающим за рубежом участникам Великой Отечественной войны, жителям блокадного Ленинграда, малолетним узникам нацистских концлагерей будут переданы персональные поздравления от президента России. Примечательно, что в ряде стран, в том числе на постсоветском пространстве, а также в дружественной Сирии, стало доброй традицией транслировать парад Победы на Красной площади в прямом эфире по центральном каналам. Наши соотечественники имеют возможность окунуться в эту торжественную атмосферу великого праздника. Мы выражаем надежду, что власти стран, где будут проводиться эти торжественные и памятные церемонии, окажут соответствующее содействие и сами отдадут дань памяти победителям нацизма", — сообщила Захарова.