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Ада Абухба

Абухба: большинство родителей прививают детей от кори

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Какую опасность несет в себе заболевание корью и насколько это осознают родители малышей в Абхазии, в интервью Sputnik рассказала главный врач Сухумской детской поликлиники Ада Абухба.

"В Абхазии, как и во всем мире, на этой неделе проходит неделя иммунизации. Особое внимание уделяется кори. Связано это с тем, что во многих странах наблюдается подъем заболеваемости кори среди детей и взрослых. Среди этих стран и те, которые окружают Абхазию. Мы стараемся, чтобы общий уровень иммунной прослойки был достаточно высокий. По городу Сухум ситуация гораздо лучше, чем в остальных регионах, цифра по иммунизации достигает 90 процентов, что является очень хорошим мировым показателем. Я благодарна тем родителем, которые понимают, что это необходимая процедура", — отметила Абухба. 





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