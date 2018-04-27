Абухба: большинство родителей прививают детей от кори

"В Абхазии, как и во всем мире, на этой неделе проходит неделя иммунизации. Особое внимание уделяется кори. Связано это с тем, что во многих странах наблюдается подъем заболеваемости кори среди детей и взрослых. Среди этих стран и те, которые окружают Абхазию. Мы стараемся, чтобы общий уровень иммунной прослойки был достаточно высокий. По городу Сухум ситуация гораздо лучше, чем в остальных регионах, цифра по иммунизации достигает 90 процентов, что является очень хорошим мировым показателем. Я благодарна тем родителем, которые понимают, что это необходимая процедура", — отметила Абухба.



