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Батал Кобахия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кобахия о "Пиноккио" в Сербии: ищем возможность привезти балет в Абхазию

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На сцене Белградского национального театра города Нови-Сад состоялась премьера балета "Пиноккио" в постановке Народного артиста Республики Абхазия Нодара Чанба. Замминистра культуры Абхазии Батал Кобахия, возглавлявший делегацию Министерства культуры в Сербии, сообщил, что будут искать возможность привезти "Пиноккио" в Абхазию.

"Балет "Пиноккио" абхазского композитора, Народного артиста  Абхазии Нодара Чанба – это первый полноценный балет, написанный абхазским композитором. Но я не считаю, что это именно абхазский балет. Это классический балет. Нодар Чанба очень любит и ценит традиции, и искусство создает, вдохновляясь фольклорной музыкой, которую он очень хорошо знает. Речь идет о классической музыке с традиционными абхазскими и сербскими мотивами. Здесь под сербскую музыку танцуют абхазские танцоры, а под абхазские мелодии — сербские. Жизнь в Сербии и в Нови-Саде очень напоминает мне мою страну, здесь мы ощущаем себя как дома, поэтому хотим сохранить сотрудничество. Мы не будем терять связь, ведь нас многое объединяет с точки зрения истории и культуры, кроме того, Сербия и Абхазия — это страны, в которых глубоко укоренилась христианская традиция. Поэтому мы и обсуждаем, как мы будем сотрудничать в будущем, сейчас все карты открыты", — отметил Кобахия.

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