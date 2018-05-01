Чанба: абхазский танец логично вписался в балет "Пиноккио"

Композитор, дирижер, Народный артист Абхазии Нодар Чанба рассказал корреспонденту Sputnik Сербия о том, как возникла идея написать музыку к балету "Пиноккио", премьера которого состоялась в эти дни в Сербском национальном театре в городе Нови-Сад.

"Это история началась лет 10 назад, когда я работал в Сеуле профессором университета. Познакомился с сербским хореографом Драганом Еринкичем. Он предложил мне написать музыку к "Пиноккио". Я заинтересовался сюжетом, это не просто история деревянного мальчика. Эта история актуальна и сегодня — правда, ложь, зло, добро.

В балет я включил абхазский танец, испанское болеро, тарантеллу, а также сербское коло. Абхазский танец логично вписался в концепцию балета. Все происходит, как в спектакле. Пришли гости, танцуют абхазский танец, сербский. Это не просто отдельный номер, он входит в балетную драму. Мы подписали контракт с Сербским национальным театром на 4 года. Если они будут выезжать с гастролями, планируется поездка в Бейрут на следующий год, они собираются повезти "Пиноккио". Мы планируем показать спектакль и в Абхазии, когда представится возможность. Большой интерес в Абхазии к тому, что в Сербии проходит такой спектакль, хотят увидеть его", — сказал Нодар Чанба в интервью корреспонденту Sputnik Сербия.

Чанба также задумывается о том, чтобы поставить еще один балет в Сербии, совершенно иной, нежели чем "Пиноккио". Речь идет о балете "Иисус", который уже идет в Сеуле, так что, если будет интерес, Чанба с удовольствием поставит его и в Сербии.

Грандиозная премьера балета "Пиноккио" по мотивам рассказов итальянского писателя Карло Коллоди состоялась 28-30 апреля в Сербском национальном театре в Нови — Саде.

Автор музыки к балету "Пиноккио" — маэстро Нодар Чанба.

В премьере приняли участие артисты Государственного заслуженного ансамбля песни и танца Республики Абхазия.

Сербский национальный театр – старейший профессиональный театр не только в Сербии, но и в других южнославянских странах. В балете участвует около 300 человек, это самый масштабный проект Сербского национального театра в 2018 году.

Видео спектакля "Пиноккио" смотрите здесь>>