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Пиноккио и джигиты: абхазы станцевали в сербском балете

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© Sputnik Александр Милачич

Премьера балета "Пиноккио" состоялась в субботу 28 апреля в Сербском народном театре в городе Нови Сад.

Десять лет назад, когда композитор и дирижер Нодар Чанба работал профессором в университете в Сеуле, сербский хореограф Драган Еринкич предложил ему написать музыку к либретто "Пиноккио".

В "Пиноккио" включены элементы абхазского танца, испанского болеро, итальянской тарантеллы, а также сербского коло. Есть часть, в которой Пиноккио возвращается домой, все радуются и танцуют  абхазский, испанский, итальянский  танцы. В балете под сербскую музыку танцуют абхазские танцоры. По мнению Нодара Чанба, абхазский танец очень хорошо вписался в концепцию балета.

Вместе с Чанба в Сербию прибыли четверо артистов из Абхазского государственного ансамбля танца. Это первый опыт абхазских артистов в классическом балете, так как ансамбль занимается исключительно народной хореографией.

Премьера спектакля "Пиноккио" состоялась 28 апреля в Сербском национальном театре города Нови Сад. В подготовке балета о задействовано около 300 человек.

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