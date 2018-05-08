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Ветеран ВОВ Дорофеева Нонна Ивановна.
© Sputnik Илона Хварцкия

Дорофеева: отвечаю всем, какой Рейхстаг в День Победы - одни руины вокруг

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Ветеран Великой Отечественной войны Нонна Дорофеева, в составе авиационного полка дошедшая до Берлина, поделилась своими воспоминаниями о Дне Победы в интервью Sputnik Абхазия.

"Наши советские войска в Польше объединились с войском польским, и через некоторое время нам дали приказ идти на штурм Берлина. Вот тут-то и пошло. Все летело и звенело, ужас один. Земля тряслась", — вспоминает ветеран.

Говоря о Дне Победы 1945 года Нонна Ивановна отметила, что было радостно.

"В День Победы было радостно. Мы встретились с англичанами,  американцами, французами. Летчики наши все обнимались. 9 мая я была в Германии, в Берлине. Многие меня спрашивали, видела ли я Рейхстаг. Я отвечала всем, какой там Рейхстаг, одни руины. Наша авиация была сильной", — отметила ветеран.




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