Смыр о неисполнении бюджета Абхазии 2017: речь о системном сбое

Если исполнительная власть понимала, что бюджет Абхазии за 2017 год не исполняется, его необходимо было секвестировать, сказала председатель комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам Натали Смыр на расширенном заседании комитета.

Она отметила, что депутаты не говорили о том, что деньги уведены.

"Мы говорили о другом — понимая, что бюджет не исполняется, мы увеличиваем бюджет, а потом не исполняем обязательства. С чем не согласился Парламент? Парламент возмутило, во-первых, что 22 декабря 2017 года исполнительная власть вышла к нам с тем, чтобы увеличить бюджет как по доходам, так и по расходам, и на выходе нет кассового исполнения по обязательствам. По вопросу переходящего остатка — у нас они растут. Мотивируется это тем, что это целевые средства. Вопросов нет, но они же растут с геометрической прогрессией", — считает Смыр.

Натали Смыр сказала, что ценит профессионализм Министерства финансов.

"У нас нет претензий к Министерству финансов. Никто не говорил о том, что Минфин некачественно работает, речь идет о системном сбое", — заметила она.

Депутаты Парламента Абхазии 3 мая направили на проверку в Генеральную прокуратуру Абхазии отчет "Об исполнении Республиканского бюджета за 2017 год".

Выступая на брифинге 8 мая, бывший министр финансов Дмитрий Сериков рассказал, что остаток средств в 800 миллионов рублей стал переходящим на 2018 год, так как деньги поступили в бюджет страны к концу 2017 года, и не было возможности их потратить. Он отметил, что если у депутатов есть вопросы об исполнении бюджета, его нужно вернуть в Минфин на доработку.

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