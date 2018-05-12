Саральп о постановке по роману Шинкуба: хотим передать эмоции в новом формате

"Я думаю, что лучше, чем Баграт Васильевич написал в этом романе ("Последний из ушедших" ред.), вряд ли можно что-то еще сказать. Этот роман первый раз я читал недели две, потому что мне надо было выплакаться.

Каждый раз, когда я берусь за этот роман, он для меня очень важен и значим. Для меня это классическая история всех народов, всего племени. Меня этот роман, правда, трогает.

Что мы хотим передать свои проектом. Может быть историю своего народа, историю своего рода, как минимум своей семьи. Для нас, живущих на Кавказе, это очень важная тема. В каком формате это преподнести. Это схоже с одними и теми же постановками в театре, или в кино. Но у кого- то лучше или хуже получается. Ничего нового не говорится, но придумывается новый формат, чтобы передать чувства и эмоции. Если мы сможем передать то, как мы это видим и как прочувствовали, то для нас это будет большая честь. Нам важно выступление здесь, в Сухуме", — сказал Саральп в эфире радио Sputnik Абхазия.

Моноспектакль с песочной анимацией по произведению Баграта Шинкуба "Последний из ушедших" пройдет в Абхазском драматическом театре в день рождения Народного поэта Абхазии, 12 сентября. Представят композицию художник Шеомир Гучепшоко и заслуженный артист КБР Роберт Саральп.

Баграт Шинкуба — выдающийся абхазский поэт, прозаик, ученый-лингвист, фольклорист, общественный и государственный деятель, академик АН Республики Абхазия, Народный поэт Абхазии, Народный писатель Кабардино-Балкарии и лауреат Государственной премии имени Дмитрия Гулиа, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени. Баграт Шинкуба ушел из жизни в 2004 году.