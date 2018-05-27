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Муратбек Султанбеков
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Султанбеков: все страхи родом из детства

Радио
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Директор Центра психотерапии и психоанализа Муратбек Султанбеков в интервью радио Sputnik рассказал, как достигать поставленных целей.

"Мы все родом из детства. Любая психологическая проблема исходит именно оттуда, из того времени, когда может произойти неструктурированная психологическая закладка. Поэтому, чтобы обнаружить корень своих проблем, надо научиться проводить самоанализ. Я уверен, что сделать это может каждый", — сказал Султанбеков в беседе на радио Sputnik Кыргызстан.

Он посоветовал "чаще обращаться к своему прошлому", чтобы стать лучше в будущем.




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