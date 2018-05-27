Султанбеков: все страхи родом из детства

Он посоветовал "чаще обращаться к своему прошлому", чтобы стать лучше в будущем.
Директор Центра психотерапии и психоанализа Муратбек Султанбеков в интервью радио Sputnik рассказал, как достигать поставленных целей.
Он посоветовал "чаще обращаться к своему прошлому", чтобы стать лучше в будущем.
Глубина Черного моря достигает двух километров, но вся жизнь в нем сосредоточена в поверхностном слое, не глубже 150 метров, где концентрация соли и сероводорода не столь велика.
Первое место в вокальном конкурсе завоевала Диана Анкудинова из Самарской области, а второе - Вера Ярошик из Беларуси.
В провинции Дейр эз-Зор при атаке артбатареи войск САР мобильными группами террористов погибли два российских военных советника, из пяти раненых военнослужащих двое позже скончались в больнице.
Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.
Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.
Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.
К 2030 году каждый четвертый казахстанец будет жить в Алматы и четырех прилегающих районах, считают аналитики.
На пост посла Соединенных Штатов Америки в Кыргызстане выдвинут действующий посол США в Албании Дональд Лу – кто он.
В Гомеле утята чуть не угодили под колеса поворачивающего автомобиля, но благодаря помощи спасателя остались целыми и невредимыми.
"Объединение против нацизма" Латвии обратилось к председателю Рижской думы Нилу Ушакову с просьбой переименовать улицу Джохара Дудаева.
До начала летнего сезона Литву посетило небывалое количество туристов – большинство путешественников приезжают из России и Беларуси.
Комиссия по чрезвычайным ситуациям Молдовы решила, сколько денег будет потрачено на ликвидацию последствий ЧП и внештатных ситуаций.
Россия и Таджикистан обсудят основные вопросы межрегионального сотрудничества на конференции в Душанбе.
Следователи возбудили уголовное дело о нападении на полицейского продавцов-узбекистанцев во время сноса незаконно установленных торговых палаток в Казани.
Эстонские чиновники и российские дипломаты почтили память русского полководца Михаила Барклая-де-Толли на церемонии у мавзолея генерал-фельдмаршала.
Сотрудники Пограничной службы Южной Осетии задержали 23-летнего гражданина Грузии за нарушение режима государственной границы.
Даты проведения "Формулы-1" в Баку могут снова передвинуть – причиной может стать организация этапа гонок в Майами.
Экс-премьер Армении Серж Саргсян останется лидером Республиканской партии, вопрос смены председателя партии сейчас не обсуждается, заявили в РПА.