Ардзинба о повышении цен на топливо в Абхазии: зависим от российского рынка

О причинах роста цен на топливо в Абхазии и о том, как это отразится на стоимости других товаров и услуг, рассказал на пресс-конференции министр экономики республики Адгур Ардзинба.

"Рост цен, безусловно, связан только с тем, что на территории России цена на топливо выросла очень серьезно. Так как мы этот продукт не добываем и не производим, покупая его в России, мы вынуждены идти на этот шаг", — сказал министр.

Ардзинба о росте тарифов на топливо в Абхазии: вынужденный шаг>>

Министр также подчеркнул, что цены на топливо на территории республики значительно ниже, чем в самой России. Ардзинба не исключил вероятность того, что подорожание топлива может привести к росту цен и на другие виды товаров. Он добавил, что правительство Абхазии уже занимается индексацией тарифов и старается, насколько это возможно, минимизировать увеличение цен.