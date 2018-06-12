19:43 12 Июня 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 25°C
Прямой эфир
  • USD62.34
  • EUR73.37
Поиск
Адгур Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба о повышении цен на топливо в Абхазии: зависим от российского рынка

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0

О причинах роста цен на топливо в Абхазии и о том, как это отразится на стоимости других товаров и услуг, рассказал на пресс-конференции министр экономики республики Адгур Ардзинба.

"Рост цен, безусловно, связан только с тем, что на территории России цена на топливо выросла очень серьезно. Так как мы этот продукт не добываем и не производим, покупая его в России, мы вынуждены идти на этот шаг", — сказал министр.

Ардзинба о росте тарифов на топливо в Абхазии: вынужденный шаг>>

Министр также подчеркнул, что цены на топливо на территории республики значительно ниже, чем в самой России. Ардзинба не исключил вероятность того, что подорожание топлива может привести к росту цен и на другие виды товаров. Он добавил, что правительство Абхазии уже занимается индексацией тарифов и старается, насколько это возможно, минимизировать увеличение цен.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

  • Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным
    Латвия – не Крым

    Почему российский президент Владимир Путин не сможет спасти от притеснений русскоязычных жителей Латвии, рассказал политолог и журналист Армен Гаспарян.

  • Бронетранспортер США Stryker, архивное фото
    Танки наши быстры

    Второе за неделю ДТП с участием бронетехники НАТО произошло в Литве – в аварии пострадал американский солдат.

  • Табачная фабрика
    Взять на испуг

    С 1 июля в Молдове перестанут продавать пачки сигарет старого образца без "пугающих" картинок, напоминающих о вреде курения.

  • Гурам Карсанов
    Мусорный ветер

    Радиоведущий Гурам Карсанов рассказал о проблеме Южной Осетии с утилизацией мусора и путях ее решения.

  • Девушка в наручниках, фото из архива
    Позолоти ручку!

    В Азербайджане задержали лжегадалку, которая выманивала у доверчивых граждан деньги и драгоценности, - жертвами обмана стали жители пяти районов страны.

  • Акоп Симонян
    Царская находка

    Археолог рассказал об уникальной находке, обнаруженной во время раскопок на месте усыпальницы армянских царей в селе Ахцк.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Магистральный грузовоз МАЗ-2000 Перестройка, продукция Минского автомобильного завода
Концепт-кары времен Советского Союза
Ночное пламя: как сотрудники МЧС тушили лесной пожар в Гагре
Ночное пламя: как сотрудники МЧС тушили лесной пожар в Гагре
Как приехать в Абхазию
С визой и без: как попасть иностранцу в Абхазию

Соцсети

Sputnikabkhazia