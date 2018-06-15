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Алексей Шервашидзе
© Sputnik / Томас Тхайцук

Шервашидзе-Чачба о фильме "Мальчик и война": смелый проект, как сам Фазиль

Радио
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Об анимационном фильме "Мальчик и война" по одноименному рассказу Фазиля Искандера рассказал куратор культурного фестиваля "Стоянка человека" Алексей Шервашидзе-Чачба.

"Фестиваль закрывается анимационным фильмом "Мальчик и война", это наверное символично, потому, что самое произведение Фазиля Абдуловича оно очень тяжелое. Честь и хвала тем ребятам, которые взялись и стали делать этот проект, потому что не было базы, не было специальных камер, все из подручных средств. Мне очень понравился этот фильм, я твердо убежден и приложу все усилия для того чтобы он участвовал на фестивалях анимационного кино. Меня радует, что в рамках фестиваля удалось сделать новый проект, Фазиль сам такой был, когда другие боялись, он не боялся", — отметил Шервашидзе-Чачба в эфире радио Sputnik Абхазия.

Подробнее читайте в материале Бадрака Авидзба>>




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