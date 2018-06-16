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Игорь Ламонов
© Sputnik / Томас Тхайцук

Турист Ламонов, купивший "липовую" путевку: не ожидал безвозмездной помощи в Абхазии

Радио
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Игорь Ламонов из Череповца, купив фальшивую туристическую путевку в Абхазию, все же добрался до курорта. Его вместе с семьей бесплатно приняла турфирма "Апсуа тур". Своими впечатлениями о гостеприимстве республики Игорь Ламонов поделился в эфире радио Sputnik Абхазия.

"В какой-то момент в группе в соцсетях начали поступать сообщения о том, что отели Абхазии готовы предоставить места для пострадавших от действия мошенников. Сначала у обманутых вызвало опасение, что помощь предлагают люди, которые ничем не обязаны. В один из дней, пролистывая сообщения в группе, увидели, что на даты нашего отдыха в гостевом доме готовы принять четыре семьи. Нас убедили, что мы едем отдыхать. Услуги все абсолютно бесплатные – нас встретили на вокзале в Адлере, довезли до ворот гостевого дома. Не взяли ни копейки ни за трансфер, ни за проживание. Обязательно напишу отзывы об Абхазии, что здесь люди добрые, готовы помочь. До сих пор не верится, что все так хорошо разрешилось", — сказал Ламонов. 

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Число людей, которые купили у мошенников фальшивые путевки в отели Абхазии, достигло нескольких сот. Группа обманутых туристов написала письмо президенту России с просьбой проконтролировать расследование. Некоторые абхазские отели вызвались принять обманутых туристов бесплатно.





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