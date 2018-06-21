Черникова об Абхазии: раньше к ней было немного другое отношение

"Муж вначале не хотел отпускать, дети брошены, у кого-то сессия, кому-то поступать надо, но затем сказал, чтобы ехала. Я приехала с маленькой дочкой. Весь день на телефоне. Мне Игорь с Анной (Игорь Жигун — президент "Гильдии отельеров Абхазии", Анна Калягина — президент "Абхазского союза туризма" — ред.) дали список тех, кто может принять людей. Я звоню им, помогают. Кто-то берет пять семей, кто-то три. Очень многие откликнулись. Есть и те, кто не знает. Звонишь, объясняешь им, кто-то хочет официального подтверждения, чтобы не быть обманутым. Есть и те, кто готов принять, но все уже занято, забронированы места. Но идут навстречу, я поражена. Бывает, что предлагают трансфер, бесплатно встречают, кто-то бесплатно кормит. Знаете, это что-то невозможное, есть и те, кто сам звонит и предлагает принять людей. Была в Обезьяньем питомнике, где управляющая сказала, что готова организовать экскурсию для наших туристов в незагруженный день. У меня как-то другое отношение было раньше, когда отдыхала. Думала, ну, немного другие люди, а когда происходит такое, то слов не находишь", — сказала Черникова.

Подробнее читайте в материале Бадри Есиава>>