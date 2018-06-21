Пожертвовать отпуском: как россиянка помогает в Абхазии обманутым туристам

Помочь жертвам интернет-мошенников, которые продали сотни "липовых" путевок в отели и пансионаты Абхазии, вызвалась Оксана Черникова, которая также поддалась на щедрые посулы аферистов. Почему москвичка, жертвуя своим отдыхом, тратит время на решение чужих проблем и как помогли ее семье в Абхазии, читайте в материале корреспондента Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Справедливости ради

Ничего не предвещало беды. В предвкушении очередного семейного отдыха на побережье Абхазии Оксана Черникова из Москвы заказала путевки в один из пансионатов поселка Цандрипш, где уже отдыхали в 2014 году. Отдала она за это удовольствие почти сто тысяч рублей. Сомнений не было.

© Sputnik . Alexander Vilf Минтуризма Абхазии дало рекомендации, как избежать мошенников

"Сайт был очень качественный, и никаких сомнений не возникло. Заказала четыре путевки на 12 дней. Пришел счет на 75 тысяч рублей, и я его оплатила. Позже я решила продлить отдых еще на несколько дней и доплатила еще 25 тысяч рублей", — рассказала Черникова.

Интервью Оксаны Черниковой радио Sputnik Абхазия>>

Первые подозрения возникли только после того, как пришел счет на продление пребывания, но было указано название другого дома отдыха. Это слегка озадачило москвичку, но девушка с кавказским акцентом на другом конце провода подобрала нужные слова и усыпила бдительность туристки.

МВД Абхазии сообщило о задержании подозреваемого в обмане туристов из России>>

В какой-то момент Оксане даже стало стыдно, что плохо подумала об этих "добрых" и "заботливых" людях. Через пару дней она решила снова позвонить, уточнить детали, но гудки уже не проходили.

На осознание того, что Оксану и всю ее семью "кинули" ушло еще несколько дней. В поисках правды она наткнулась на группу, где на тот момент было зарегистрировано несколько десятков "друзей по несчастью".

"Когда я вошла в эту группу, нас было около 60 человек. Сейчас больше шестисот. В группу мы принимаем подписчиков только после тщательной проверки, предоставления заявления в полицию и чеков оплаты путевок.

Потом к нам присоединился Игорь Жигун (президент Гильдии отельеров Абхазии – ред.), который предложил свою помощь в бесплатном размещении обманутых людей", — вспоминает Черникова.

© Sputnik / Томас Тхайцук Потерять деньги и обрести друзей: Абхазия приняла обманутых туристов из России

Телефон вместо моря

Встал вопрос о том, кто и как будет заниматься поиском и расселением незадачливых туристов в Абхазии. Выполнить эту трудоемкую, порой нервную и затратную по времени миссию, вызвалась Оксана Черникова, которой уже бесплатно предоставили номер в одной из гагрских гостиниц. Казалось бы, отдых пошел на лад, и какое дело до чужих проблем, тем более, что на руках маленькая дочь Есения.

Вместо этого Оксана вооружилась телефоном и блокнотом, в котором номера более 70 гостиниц, пансионатов и частного сектора республики. За пять дней в Абхазии она даже не дошла до моря.

Обманутые, но довольные: туристы рассказали, как их выручила Абхазия>>

"До меня этим занималась Наталья из Мурома, которая уже уехала. На сегодняшний день до 26 июня нам удалось пристроить около ста семей в западной части Абхазии. Кто-то принял две семьи, кто-то восемь. Хочу отметить, что быстрее всех откликаются владельцы частных домов, за что огромное им спасибо. Активную поддержку в этой работе оказывает Игорь Жигун и Анна Калягина – президент "Абхазского союза туризма ", — сказала волонтер из России.

Она подчеркнула, что многие владельцы частных домов не только бесплатно разместили людей, но даже отказываются от денег за питание. Есть и те, кто сами звонят Оксане и просят прислать им очередную группу туристов.

Конечно, не все так гладко, иногда, призналась Черникова, она сталкивается даже с капризами несостоявшихся отдыхающих. Это ее сильно удивляет.

Несмотря на то, что обманутых туристов готовы безвозмездно принять в Абхазии, некоторые из них весьма избирательны в месте отдыха и пытаются выбить для себя более комфортные условия проживания.

"Мне врали!": российские блогеры в потрясении от Абхазии>>

На вопрос, зачем Оксане эта нервотрепка, она ответила, что просто не может со спокойной душой отдохнуть, зная о том, что еще сотни людей, которых она ни разу в жизни не видела, нуждаются в помощи.

Впервые Оксана вместе с семьей приехала в Абхазию в 2014 году и была поражена природой причерноморской республики. Она рассказала, что в этот раз рассматривали два направления — Абхазия и Крым, но, взвесив все "за" и "против", выбор пал на Абхазию.

"Здесь ведь природа совершенно другая. В этом смысле я не могу сравнивать Крым и Абхазию. Мне нравится тишина, которая царит у вас в стране, в восторге от пляжей и растительности", — поделилась россиянка.

Гарцкия о пострадавших от мошенников туристах: постараемся принять бесплатно>>

Черникова надеется, что ей еще представится возможность посетить любимые достопримечательности в Абхазии — озеро Рица, Новоафонскую пещеру, но особенно хочет попасть на дачу Сталина, которую Оксана пока не успела посмотреть.