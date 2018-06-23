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Алексей Ломия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Алексей Ломия о выращивании цветов: реально нравится

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О своей мечте и об увлечении цветами в интервью радио Sputnik Абхазия рассказал экс-генеральный прокурор республики, участник Отечественной войны народа Абхазии Алексей Ломия.

"Первое время я делал все с безумием, и не всегда все получалось. Часто попадался, как легкая добыча для мошенников. Могу поделиться опытом и сказать, что лучше покупать у старушек на рынке. Особых цветов у меня нет, в основном, "ударные позиции", — розы, хризантемы, герберы, петунии, турецкие гвоздики, кустовые гвоздики. Я очень люблю это дело, мне реально нравится. Я на коленях дергаю траву, ведь единственный вариант убрать траву среди цветов — это только руками, ни мотыгой, ни лопатой, ты не сможешь это сделать. У меня сад 15х10, и всю территорию я вычищаю руками — это большой труд. Хочется, когда выходишь на балкон, увидеть красиво цветущий сад, и стараюсь все сделать своими руками", — рассказал Ломия в эфире радио Sputnik Абхазия.

Подробнее читайте в материале Сарии Кварацхелия>>

Теги:
прокуратура, садоводство, хобби, цветы, Алексей Ломия, Абхазия



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