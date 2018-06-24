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Роман Дбар
© Sputnik / Илона Хварцкия

Дбар о летучих мышах: полезные и уязвимые животные

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Директор института экологии Роман Дбар в эфире Sputnik сказал, что летучие мыши весьма уязвимые животные, но пока рано делать выводы о том, что популяция их в республике уменьшилась.

Специалистами Тюменского государственного университета, которые  провели исследование паразитов летучих мышей в Абхазии, было высказано мнение, что численность животных  в республике сокращается.

"Некоторые  паразиты летучих мышей очень  близки к паразитам   человека. Это связано с тем, что человек тоже был когда-то обитателем пещеры.  Часть паразитов  летучих мышей перешла к человеку. Поэтому летучие мыши в этом плане представляют интерес.  Говорить о том, что численность летучих мышей снизилась в Абхазии рано. Для этого нужны серьезные  исследования,  коллеги (из Тюмени –ред) были один раз в Абхазии. И они обследовали далеко не все пещеры, которые представляют убежище для летучих мышей. Поэтому такие  выводы, скорее всего, основаны на общей тенденции сокращения численности летучих мышей. 

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Конечно же, все летучие мыши, во всяком случае, на евроазиатском континенте внесены в Красные  книги стран. Это единственные млекопитающие, освоившие воздушное пространство. Они достаточно разнообразны. В тропиках обитают огромные летучие мыши крыланы, правильнее  их называть рукокрылые. Они питаются фруктами, есть летучие мыши, которые едят рыбу, есть   и те, которые питаются кровью. Они обитают в Южной Америке. Их слюна содержит антикоагулянты, не позволяющие крови свертываться, обладает анестезирующим действием. Поэтому нет болевой реакции.

Наши летучие мыши полезные животные. Они питаются сумеречными, ночными насекомыми. Приносят часто пользу, потому что среди насекомых вредители сельскохозяйственных растений. Но при этом они очень уязвимы. В сельском хозяйстве широко применяются пестициды, частицы которых уносят  многие насекомые. Летучие мыши оказываются на вершине пищевой пирамиды, куда стекаются все загрязнения, которые несут с собой жертвы", — отметил Дбар.

Теги:
летучие мыши, пещеры, исследования, Роман Дбар, Абхазия



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