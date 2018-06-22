Рукокрылые Абхазии: что искали ученые из Тюмени

Специалисты Тюменского государственного университета побывали в Абхазии и провели исследование летучих мышей. В результате экспедиции по пещерам республики, российские ученые выяснили, что популяция рукокрылых в Абхазии заметно снизилась.

Бадри Есиава, Sputnik

Тюменская экспедиция по Абхазии

Экспедиция сотрудников Института X-BIO Тюменского университета в Абхазии проходила с 26 мая по 7 июня, и целью ее было изучение экологии редких видов рукокрылых, включая возможность их участия в циркуляции ряда опасных вирусов, рассказала корреспонденту Sputnik старший научный сотрудник этого университета Мария Орлова.

"В мире насчитывается почти 1,5 тысячи видов летучих мышей, по численности они занимают второе место после грызунов, и в эпидемиологическом отношении это огромный резервуар зоонозных инфекций. Кроме того, на рукокрылых паразитируют почти две тысячи видов клещей и насекомых – можно предполагать, что многие из них также способны к передаче возбудителей различной природы", — объяснила ученый.

Орлова добавила, что все исследования летучих мышей, а именно сбор эктопаразитов, образцов слюны и генетического материала, производились не нанося вред летучим мышам. Наибольший интерес представляют колонии обыкновенного длиннокрыла Miniopterus schreibersi, который обитает на территории Кавказа, в том числе в Абхазии.

© Фото : Мария Орлова Экспедиция сотрудников Института X-BIO Тюменского университета в Абхазии

По данным исследователя, представители этого семейства поддерживают циркуляцию опасных инфекций – в частности, из тканей длиннокрыла в некоторых европейских странах не так давно был выделен Эбола и подобный возбудитель – вирус Лловиу.

"В поисках колоний были обследованы пещеры, где по литературным данным, ранее обитал длиннокрыл: Гегская, Отхара, Лдзаавская, Уаз-Абаа, не внесенная в кадастр пещера в долине реки Хыпста, а также для изучения других видов летучих мышей осмотрены объекты в жилом секторе — тоннели, подвалы, бомбоубежища", — пояснила Орлова.

Собранные пробы материала будут обработаны в тюменской лаборатории, и по итогам полученных результатов предполагается разработка дальнейшей концепции исследований эпидемиологического значения летучих мышей России и прилегающих к ней территорий.

© flickr.com / Jan Rillich В Абхазии обнаружена ранее неизвестная на Кавказе летучая мышь

Пока российские ученые пришли к выводу, что численность летучих мышей на территории Абхазии сокращается, и это, по их мнению, может быть связано с вмешательством людей в пространство их обитания, а также с эпидемией, которую наблюдали на своей территории венгерские исследователи вируса Лловиу.

"Кроме того, летучим мышам свойственны естественные многолетние циклические колебания численности. Возможно, именно это и происходит сейчас в Абхазии. В любом случае, рукокрылые на территории республик нуждаются в дальнейшем комплексном исследовании", — уверена Орлова.

Кровопийцы и кто им не дает спокойно жить

По мнению директора Института экологии Абхазии Романа Дбар, говорить о том, что численность летучих мышей на территории республики сократилось, пока рано, так как ученые из Тюмени ставили перед собой иные цели, проводя исследования.

"Наши коллеги из тюменского университета приезжали в Абхазию не столько с целью исследования численности летучих мышей, а больше для изучения паразитов летучих мышей и болезней, которые они переносят", — уточнил Дбар.

Численность летучих мышей, утверждает ученый, сокращается по всему миру, но для того чтобы в этом убедиться, необходимо провести более тщательные исследования.

из сети Абхазия глазами туристов: космос и летучие мыши

Паразиты летучих мышей во многом схожи с человеческими. Связано это с тем, что они когда-то обитали в одних пещерах. Такое сосуществование способствовало заражению паразитами людей, в которых они впоследствии нашли комфортную среду обитания.

Летучие мыши внесены в национальные Красные книги многих стран мира, и к этим млекопитающим, которые освоили воздушное пространство, пристальное внимание со стороны ученых.

"Они достаточно разнообразные, в том числе по характеру питания. Есть рукокрылые, которые питаются не только насекомыми, как наши летучие мыши, но и рыбой. Есть летучие мыши в Южной Америке, которые питаются кровью. Они обладают очень острыми зубами, подлетают к своим жертвам и делают небольшой надрез на теле и слизывают кровь. Более того, их слюна содержит антикоагулянты и обладает анестезирующим действиям. Все это не позволяет свертываться крови, и жертва не ощущает боли", — рассказал об особенностях летучих мышей эколог.

Такие "чудовища", к счастью, в Абхазии не встречаются, успокоил Дбар. Летучие мыши республики полезны для природы, а питаются они только вечерними и сумеречными насекомыми, среди которых нередко встречаются вредители сельскохозяйственных растений.

Что угрожает летучим мышам

Казалось бы, летучие мыши довольно шустрые и умелые маскировщики, и им сложно нанести вред, но и таким животным может угрожать опасность. Чаще всего, главный ущерб им наносит человек. Вернее его действия.

Пестициды и отравляющие вещества против насекомых, которых используют в сельском хозяйстве, пагубно влияют на здоровье рукокрылых. Химикаты, которыми пропитаны их жертвы, скапливаются в организме рукокрылых, из-за чего те могут погибнуть.

Пещеры, гроты, дупла деревьев, даже чердаки и подвалы могу стать местом обитания летучих мышей Абхазии, рассказал Роман Дбар и обратил внимание на то, что эти животные чувствительны к среде своего обитания.

"Пещеры, которые расположены в курортной зоне, очень часто посещают туристы, и это фактор беспокойства для летучих мышей. Особенно в период, когда вынашивают детенышей или кормят их молоком. Такое вмешательство может привести к тому, что летучие мыши покидают пристанище, даже если оно им очень подходит", — отметил эколог.

Наглядным примером такого вынужденного переселения рукокрылых Дбар назвал Новоафонскую пещеру, впервые которую он посетил еще в студенчестве в 1978 году. Он вспомнил, что в двух залах этой пещеры были большие колонии.

© Sputnik / Томас Тхайцук Пресноводные креветки и слепые пауки Новоафонской пещеры

Главной причиной того, что летучие мыши покинули привычное для них место обитания, стала измененная вентиляция пещеры. Оказывается, они очень чувствительны к сквознякам.

Несмотря на подобные неудобства, абхазским летучим мышам всегда есть куда податься. На территории республики расположены десятки карстовых пещер, и каждая из них может стать новым домом для рукокрылых. Конечно, если туда еще не ступила нога человека.

В Институте экологии Абхазии на протяжении последних нескольких лет интенсивно занимаются изучением летучих мышей, подчеркнул Роман Дбар.

"Сейчас готовится большая монография по экологии и фауне летучих мышей Абхазии, которых у нас 24 вида, относящихся к десяти родам и трем семействам. Они достаточно хорошо изучены в Абхазии. Среди них есть достаточно крупные виды и самые быстрые летающие летучие мыши на всей планете, как длиннокрыл", — заявил Дбар.

По его словам, предпринимаются защитные меры, например, установка решеток у входов в пещеры, где расположились наиболее крупные колонии. Раньше такой практики на территории республики не было, подчеркнул эколог.