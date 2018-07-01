Логуа о школьной форме: одежда диктует манеру и стиль поведения

Психолог Хатуна Логуа в эфире Sputnik отметила, что она в лагере тех, кто за школьную форму. Министр образования Абхазии издал приказ о введении обязательной школьной формы.
Соперник сборной России по четвертьфиналу определится в матче команд Хорватии и Дании, который пройдет позже в воскресенье в Нижнем Новгороде. Четвертьфинальная встреча пройдет 7 июля на стадионе "Фишт" в Сочи.
Для двоих учеников калдахуарской школы-интерната 30 июня 2018 года навсегда останется особой датой в их жизни, так как в этот день они посмотрели матч Чемпионата мира по футболу Португалия-Уругвай с трибуны сочинского стадиона вместе с президентом Абхазии.
Ранее Гарри верно предсказал победу сборной России в матчах против команды Саудовской Аравии и Египта, в которых российские футболисты одержали победу, а также победу команды Уругвая в игре против спортсменов России.
Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.
В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.
Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.
В Казахстане крупную угольную компанию привлекли к административной ответственности за искусственное поддержание высоких цен.
Иссык-Кульский районный суд осудил 53-летнего мужчину на пожизненное лишение свободы за изнасилование 12-летней девочки.
После введения в эксплуатацию Островецкой АЭС себестоимость электроэнергии станет ниже российской, заявили в Минске.
Полиция безопасности Латвии предупредила, что Вселатвийский праздник песни и танца может быть использован лицами, связанными с зарубежными государствами.
Россия приостанавливает выдачу виз литовцам, участвующим в проекте "Миссия Сибирь" – российский МИД объяснил, почему.
ЦИК аннулировал итоги выборов мэра Кишинева – повторного голосования не будет и столица на год останется без градоначальника.
В Таджикистане предложили обязать иностранцев платить калым в 50 тысяч долларов за разрешение на брак с гражданкой республики.
Национальная авиакомпания "Узбекистон хаво йуллари" ввела дополнительный рейс Ташкент — Москва (Внуково).
Известные эстонские правозащитники прокомментировали решение Совета по прессе в отношении портала Sputnik Эстония.
Специалисты рассказали об опасных находках, сделанных в ходе восьмидесятидневной командировки саперов центра "Лидер" МЧС России в Южной Осетии.
В пятидесяти районах Азербайджана появятся контейнеры по сбору пластиковых бутылок для дальнейшей переработки.
Путешественники из разных стран мира тратят в Армении немалые суммы, однако в госбюджете этих средств по какой-то причине не видно.