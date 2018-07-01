Логуа о школьной форме: одежда диктует манеру и стиль поведения

"Я из лагеря, который, в принципе, за форму. Не вижу в этом никакой ни опасности, ни угрозы для формирования той самой индивидуальности. Потому что на ее формирование влияет столько вещей, и с гораздо более раннего возраста, чем ребенок идет в школу. И есть масса способов для выражения своей индивидуальности, непохожести, помимо формы. Я за форму. Точно так же, как театр начинается с вешалки, школа тоже в какой-то мере может начинаться с формы. Одежда диктует манеру и стиль поведения. И поэтому, если форма качественная, удобная, не подгоняется как в тоталитарных и религиозных государствах под какую-то философскую или религиозную доктрину, а у нас не такое общество, и, если говорить о плюсах школьной формы, то она собирает, мобилизует. Форма в некотором смысле помогает поддерживать ритмы школы. И если говорить о потере индивидуальности, то процесс воспитания — есть процесс наполнения ребенка общепринятыми интроектами, тем, как и что надо делать. А форма в этом смысле может способствовать обучению, потому что она дисциплинирует", — сказала Логуа.