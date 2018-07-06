Логуа о суициде: это не про смерть, а о невозможности так больше жить

"Есть и запланированные самоубийства. Человек к ним готовится долго и тщательно. К чему надо бы быть внимательным окружающим. Если вы знаете, что близкий вам человек долгое время находится в очень неблагоприятной ситуации, и она не разрешилась, а он вдруг успокоился или повеселел, это может быть сигналом к тому, что он принял решение положить конец кошмару. Или если человек вдруг начинает говорить фразами, похожими на завещание, или прощаться, просить прощения, раздаривать какие-то очень ценные для него вещи, это тоже может быть сигналом, ритуалом прощания. Если мы говорим не о реактивном суициде, то он никогда не случается просто на ровном месте. Это, на самом деле, не про то, что человек не хочет жить, а про то, что он не может больше так жить. Настолько сильны эти переживания и мучительна ситуация, что человек не находит другого способа, и в этом смысле суицид может быть криком о помощи", — сказала Логуа.

Плоды "токсичного" общества: почему в Абхазии происходят самоубийства>>