Кобахия о списании объектов в Гулрыпше: речь о хозпостройках, не о санатории Смецкого

Ранее в СМИ и блогосфере появились публикации на тему возможного списания объекта. Это произошло после того, как стала известна повестка очередного заседания Кабмина, намеченного на 15 июня. В ней отмечалось, что председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия намерен предложить членам правительства списать объекты недвижимости имущественного комплекса бывшего санатория имени Ленина в Гулрыпше.
Кобахия в интервью Sputnik Абхазия уточнил, что речь идет о хозяйственном комплексе санатория, а именно о зданиях на территории санатория, построенных в советское время и не представляющих никакой культурной ценности.
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