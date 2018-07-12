Кобахия о списании объектов в Гулрыпше: речь о хозпостройках, не о санатории Смецкого

Заместитель министра культуры и охраны историко-культурного наследия Батал Кобахия, комментируя возможное списание построек на территории бывшего санатория имени Ленина, или иначе санатория Смецкого в поселке Гулрыпш, пояснил, что речь не идет об объектах, представляющих историческую ценность.

Ранее в СМИ и блогосфере появились публикации на тему возможного списания объекта. Это произошло после того, как стала известна повестка очередного заседания Кабмина, намеченного на 15 июня. В ней отмечалось, что председатель Госкомитета по управлению государственным имуществом и приватизации Вахтанг Пипия намерен предложить членам правительства списать объекты недвижимости имущественного комплекса бывшего санатория имени Ленина в Гулрыпше.

Кобахия в интервью Sputnik Абхазия уточнил, что речь идет о хозяйственном комплексе санатория, а именно о зданиях на территории санатория, построенных в советское время и не представляющих никакой культурной ценности.

Время собирать кирпичи: есть ли будущее у санатория Смецкого>>