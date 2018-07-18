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Джансух Нанба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Нанба о казначейской системе в Абхазии: новое всегда трудно реализовать, но нам удалось

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Темы:
Казначейская система в Абхазии (18)
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О том, как в Абхазии переходили на казначейскую систему, на пресс-конференции в АРСМИРА рассказал министр финансов республики Джансух Нанба.

"Учитывая, что данная реформа предполагала достаточно серьезные перемены для нашей страны в целом в системе государственного финансирования бюджетного учета, но ничего невозможного нет. Процесс реформирования сопровождался проведением различных семинаров, совещаний с привлечением внешних экспертов, с привлечением наших российских коллег. Мы проводили и лекции на базе АГУ, и в стенах Кабинета Министров. Ряд мероприятий, которые необходимо было провести для того, чтобы безболезненно перейти на казначейскую систему, все это было сделано. Все новое, оно всегда трудно реализуемое, но нам удалось это сделать. На сегодняшний день подтверждением моих слов является то, что 95% бюджетных учреждений сдали баланс по-новому", — отметил Нанба. 

Минфин о казначейской системе: удалось достичь ярких результатов>>

Управление казначейства Министерства финансов Республики Абхазия официально открылось 30 июня 2016 года и приступило к работе с 1 июля. На создание казначейства было затрачено 80 миллионов рублей, из которых 90 процентов предоставила Россия. На обслуживании Управления казначейства находится 169 учреждений республиканского бюджета и 222 местных бюджетов. Открыто 240 лицевых счетов по республиканскому бюджету и 444 по местным.

Темы:
Казначейская система в Абхазии (18)



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