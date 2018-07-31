13:32 31 Июля 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD62.35
  • EUR73.07
Поиск
Алиса Ардзинба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ардзинба о льготном списке лекарств для пенсионеров: с аптеками все согласовано

Радио
Получить короткую ссылку
119 0 0

О том, как отреагировали руководители фармацевтических компаний и аптек на введение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств для пенсионеров, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала заместитель министра здравоохранения республики Алиса Ардзинба.

Кабинет Министров Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров" на заседании в четверг 26 июля.

Фармацевтические организации, осуществляющие коммерческую деятельность, должны реализовывать жизненно необходимые лекарственные средства пенсионерам, в соответствии с утвержденным перечнем, при предъявлении пенсионного удостоверения ниже розничных цен, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на заседании Кабмина. Лекарства стоимостью до 500 рублей будут отпускаться пенсионерам с 25-процентной скидкой,  стоимостью свыше 500 рублей – с 20- процентной скидкой. 

"Министерство здравоохранения провело обширное заседание по этому вопросу. В нем участвовали представители всех ведущих пунктов, которые есть и все компании, которые занимаются фармацией. Льготный список лекарств был согласован с ними, были проанализированы именно те препараты, которые они выписывают пенсионерам. Поэтому все согласовано, пришли к единому знаменателю по поводу этого списка. Поэтому никаких вопросов у представителей аптек, которые функционируют  на территории Абхазии быть не должно", — рассказала замминистра.

Ардзинба также сообщила о том, что государство не будет компенсировать аптекам разницу в цене лекарств, потому был выведен оптимальный перечень препаратов, жизненно необходимый для пенсионеров и построенный таким образом, чтобы коммерсанты не понесли существенные потери. 

Министерство здравоохранения создает отдельное подразделение Управления по надзору за фармацевтической деятельностью, которое непосредственно будет осуществлять контроль за отпуском медикаментов в целом, а также по данному постановлению, в частности. 




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Встреча президентов Южной Осетии и Сирии
    Ответный визит

    Президент Сирии Башар Асад принял приглашение югоосетинского коллеги Анатолия Бибилова посетить республику.

  • Кукла Эльза
    Не игрушки

    Почему заграничные игрушки и мультфильмы могут стать большой проблемой Азербайджана – в материале Sputnik.

  • Севан
    Око за око

    На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он был объявлен в розыск в России за нанесение тяжких телесных повреждений.

  • Раскопки царского кургана в поселке Куйгенжар в пригороде Астаны
    Тайны царского кургана

    Удивительную находку сделали археологи, проводя раскопки близ Астаны – они обнаружили сакский курган, который мог принадлежать представителю царской семьи.

  • Школьник во время урока. Архивное фото
    Опыт важнее

    Министерство образования и науки Кыргызстана прокомментировало предложение направить российских учителей в школы республики.

  • Нефтяные цистерны, архивное фото
    Курс на понижение

    С 1 августа Беларусь снизит экспортные пошлины на нефть и нефтепродукты, которые поставляются за пределы ЕАЭС.

  • Самолет Wizz Air в аэропорту Шопена в Варшаве
    Вынужденная посадка

    Самолет авиакомпании Wizz Air со 178 пассажирами на борту, летевший в Ригу, вернулся в аэропорт Тель-Авива из-за неполадок в работе двигателя.

  • Автомобиль Яндекс.Такси
    Ни слова больше

    Мэр Вильнюса обратился в Совет по конкуренции Литвы с просьбой приостановить рекламу, которую дает сервис "Яндекс.Такси".

  • Флаги Молдовы и России, архивное фото.
    Надежда на лучшее

    Президент Молдовы Игорь Додон рассказал, когда двусторонние отношения республики с Россией могут улучшиться.

  • Встреча президентов Южной Осетии и Сирии
    Ответный визит

    Президент Сирии Башар Асад принял приглашение югоосетинского коллеги Анатолия Бибилова посетить республику.

  • Кукла Эльза
    Не игрушки

    Почему заграничные игрушки и мультфильмы могут стать большой проблемой Азербайджана – в материале Sputnik.

  • Севан
    Око за око

    На севанском пляже в Армении жестоко избили человека. После выяснилось, что он был объявлен в розыск в России за нанесение тяжких телесных повреждений.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

15 лучших брюнеток всех времен по версии Vogue
Российская команда стала лидером второго дня Танкового биатлона
Такого от танков не ожидаешь: второй день "Танкового биатлона"
Напитки
Медовый фреш от Sputnik

Соцсети

Sputnikabkhazia