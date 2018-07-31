Ардзинба о льготном списке лекарств для пенсионеров: с аптеками все согласовано

О том, как отреагировали руководители фармацевтических компаний и аптек на введение перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств для пенсионеров, в эфире радио Sputnik Абхазия рассказала заместитель министра здравоохранения республики Алиса Ардзинба.

Кабинет Министров Абхазии проголосовал за утверждение "Перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств для пенсионеров" на заседании в четверг 26 июля.

Фармацевтические организации, осуществляющие коммерческую деятельность, должны реализовывать жизненно необходимые лекарственные средства пенсионерам, в соответствии с утвержденным перечнем, при предъявлении пенсионного удостоверения ниже розничных цен, сказал министр здравоохранения Абхазии Тамаз Цахнакия на заседании Кабмина. Лекарства стоимостью до 500 рублей будут отпускаться пенсионерам с 25-процентной скидкой, стоимостью свыше 500 рублей – с 20- процентной скидкой.

"Министерство здравоохранения провело обширное заседание по этому вопросу. В нем участвовали представители всех ведущих пунктов, которые есть и все компании, которые занимаются фармацией. Льготный список лекарств был согласован с ними, были проанализированы именно те препараты, которые они выписывают пенсионерам. Поэтому все согласовано, пришли к единому знаменателю по поводу этого списка. Поэтому никаких вопросов у представителей аптек, которые функционируют на территории Абхазии быть не должно", — рассказала замминистра.

Ардзинба также сообщила о том, что государство не будет компенсировать аптекам разницу в цене лекарств, потому был выведен оптимальный перечень препаратов, жизненно необходимый для пенсионеров и построенный таким образом, чтобы коммерсанты не понесли существенные потери.

Министерство здравоохранения создает отдельное подразделение Управления по надзору за фармацевтической деятельностью, которое непосредственно будет осуществлять контроль за отпуском медикаментов в целом, а также по данному постановлению, в частности.