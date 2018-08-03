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Захарова: РФ имеет право на зеркальные меры к американским СМИ
© Sputnik . Екатерина Чеснокова

Захарова об учениях НАТО в Грузии: давление на Абхазию, Южную Осетию и Россию

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Москва не согласна с позицией Тбилиси, что совместные с НАТО учения Noble Partner ("Достойный партнер") призваны содействовать стабильности в Черноморском регионе, заявила официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Мы не можем согласиться с заявлениями, в том числе минобороны Грузии, в том, что эти учения нацелены на содействие стабильности и безопасности и в Черноморском регионе", — заявила она, добавив, что стабильность и безопасность — это "конструктивный диалог, а не вертолеты и танки".

По ее словам, настоящая задача этих учений — проецирование силового давления на Абхазию, Южную Осетию и Россию. "Реальные последствия — подпитка милитаристских настроений, неизбежная эскалация напряженности", — добавила она.

МИД России: учения Грузии и НАТО не способствуют стабильности в Причерноморье>>

Масштабные многонациональные военные учения "Достойный партнер-2018" проходят в Грузии с 1 по 15 августа. Церемония открытия состоялась на военном аэродроме "Вазиани" недалеко от Тбилиси. Открытие началось с показательного выступления. Военнослужащие Грузии, США и Германии высадились с вертолетов Black Hawk и продемонстрировали захват бункера с уничтожением условного противника.


Теги:
мирное урегулирование, вооруженные конфликты, стабильность, безопасность, Мария Захарова, Россия, Оборона, Политика



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