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Александр Студеникин
© Фото : предоставлено Александром Студеникиным

Студеникин о военных учениях НАТО в Грузии: Абхазии надо быть готовой ко всему

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Политолог Александр Студеникин в интервью радио Sputnik Абхазия высказал мнение, что военные учения в Грузии подтверждают намерения США и их союзников придерживаться политики силового давления на Россию и дружественных ей стран.

"Факты остаются фактами. США и их союзники продолжают придерживаться политики силового давления на Россию, ее союзников. К сожалению, страны, которые продолжали и продолжают политику давления на Россию, идут поэтапно. Они продолжают расшатывать Россию, искать слабые места, пробовать все возможные способы и методы. Очередной этап мы видим, это маневры, которые не имеют ничего общего с заявленной темой о неком спокойствии на Черном море. Это дестабилизация ситуации и попытка силового давления на Россию, что не оставляет последней выбора. Естественно, это касается не только Российской Федерации, но и нас. Это происходит непосредственно у нашей границы, угроза нашей национальной безопасности. Какие выводы нужно из этого делать? Надо  быть готовым к любому развитию событий и,  взаимодействуя со стратегическим союзником, развивать собственные вооруженные силы. Конечно, мы все за мир, но реальность такова, что многие страны не желают этого и пытаются обеспечить мир для себя за наш счет. Этого нельзя допустить, я думаю, что соответствующие меры будут приниматься", — сказал Студеникин.

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Масштабные многонациональные военные учения "Достойный партнер-2018" проходят в Грузии с 1 по 15 августа. В них участвуют более 3 тысяч военных из 13 стран.

Теги:
военные учения, НАТО, Грузия



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