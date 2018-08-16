Ардзинба рассказала, почему в Абхазии станет меньше пунктов выдачи полисов ОМС

Планировалось, что в первые три месяца после открытия пунктов выдачи полисов ОМС будет охвачена основная масса населения Абхазии, рассказала в эфире радио Sputnik Абхазия заместитель министра здравоохранения республики Алиса Ардзинба.

В настоящее время в Абхазии работает семь пунктов выдачи полисов ОМС.

"Количество пунктов будет сокращено, потому что это нерентабельно для страховых компаний. Изначально было запланировано, что основная масса населения получит полисы в первые три месяца после открытия пунктов. В соответствии с соглашением речь шла о трех месяцах работы над этим вопросом, потом уже должны остаться работать несколько пунктов, которые будут осуществлять прием документов у граждан. Это будут три пункта — в Очамчыре, Гагре и Сухуме. Они будут работать на постоянной основе. Но режим работы пунктов изменится. Мы предполагаем, что число пунктов сократится уже в сентябре", — сообщила Алиса Ардзинба.

Российский полис ОМС: как получить в Абхазии>>

В феврале 2018 года Совет Федерации ратифицировал Соглашение с Абхазией, согласно которому граждане России, постоянно проживающие в Абхазии, смогут пользоваться полисами обязательного медицинского страхования (ОМС) РФ и получать бесплатную экстренную помощь в медицинских организациях Российской Федерации.

Обязательное медицинское страхование началось в Абхазии в середине мая. Для того чтобы получить полис ОМС, при себе нужно иметь только абхазский внутренний паспорт и российский паспорт без регистрации.