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Нана Аргун
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Аргун: половина диабетиков Абхазии не подозревают о своем заболевании

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Учитывая статистику заболевания диабетом в Абхазии, трудно переоценить значение создания школ диабета, отметила в эфире радио Sputnik Абхазия врач-эндокринолог Нана Аргун.

Школы диабета по программе поддержки гражданского общества, созданной по инициативе Евросоюза и Программы развития ООН, начинают работать в Абхазии. Запись в школы диабета уже ведется. 

Школы диабета откроются в Сухуме и Гагре>>

"Необходимо было бы провести национальные эпидемиологические исследования в Абхазии. К сожалению, пока они не проводятся, потому что требуют больших финансовых затрат и сложны в методологии. Эти исследования довольно емкие, должны проходить по всей территории. Не все страны эти исследования могут себе позволить. В частности, в России до 2015 года этих исследований не проводилось. Для стран, у которых нет собственных исследований, своей достоверной статистики, есть методика определения численности пациентов путем экстраполяции эпидемиологических данных из соседних стран, близких по этническому составу и экономическому укладу. В России до 2015 года экстраполировали все данные с Польшей, а у нас экстраполяция будет с Российской Федерацией. И если обратиться к данному методу, то можно говорить о том, что в Абхазии около 11 тысяч пациентов с сахарным диабетом, при этом половина из них даже не знает о том, что больны. А у каждого пятого из этих пациентов уже имеются грозные осложнения", — сообщила Аргун. 

Врач-эндокринолог отметила, что, учитывая такие цифры для такой маленькой страны, как Абхазия, значение школ диабета трудно переоценить.

Уже в начале следующей недели заработают школы диабета в Сухумской городской больнице и Гагрской центральной районной больнице.



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