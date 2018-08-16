Аргун: половина диабетиков Абхазии не подозревают о своем заболевании

Школы диабета по программе поддержки гражданского общества, созданной по инициативе Евросоюза и Программы развития ООН, начинают работать в Абхазии. Запись в школы диабета уже ведется.

Школы диабета откроются в Сухуме и Гагре>>

"Необходимо было бы провести национальные эпидемиологические исследования в Абхазии. К сожалению, пока они не проводятся, потому что требуют больших финансовых затрат и сложны в методологии. Эти исследования довольно емкие, должны проходить по всей территории. Не все страны эти исследования могут себе позволить. В частности, в России до 2015 года этих исследований не проводилось. Для стран, у которых нет собственных исследований, своей достоверной статистики, есть методика определения численности пациентов путем экстраполяции эпидемиологических данных из соседних стран, близких по этническому составу и экономическому укладу. В России до 2015 года экстраполировали все данные с Польшей, а у нас экстраполяция будет с Российской Федерацией. И если обратиться к данному методу, то можно говорить о том, что в Абхазии около 11 тысяч пациентов с сахарным диабетом, при этом половина из них даже не знает о том, что больны. А у каждого пятого из этих пациентов уже имеются грозные осложнения", — сообщила Аргун.

Врач-эндокринолог отметила, что, учитывая такие цифры для такой маленькой страны, как Абхазия, значение школ диабета трудно переоценить.

Уже в начале следующей недели заработают школы диабета в Сухумской городской больнице и Гагрской центральной районной больнице.