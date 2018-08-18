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Первый замминистра МЧС РА Делибалтян Тигран
© Sputnik Томас Тхайцук

Делибалтян о потопе в Абхазии: жилому сектору нанесен большой ущерб

Радио
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Сильные ливневые дожди, прошедшие утром 18 августа, затопили улицы и дома в Сухуме и в Гулрыпшском районе, рассказал, в интервью радио Sputnik Абхазия первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии Тигран Делибалтян.

"В основном пострадал  Сухум и Гулрыпшский район. В столице это район улицы Чанба, из берегов вышла река Беслетка, затопило дома в районе Турбазы и Синопа.  В Гулрыпшском районе – это район Каштака и Мачарки. Большой ущерб нанесен  жилому сектору, затоплены дворы и первые этажи домов. На некоторых участках вода стоит по пояс", — рассказал Делибалтян.

Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии отметил, что в дежурную часть поступают звонки с просьбой откачать воду из затопленных  домов и дворов.

"Звонков с просьбой эвакуировать людей пока не было, в основном звонят с просьбой откачать воду из затопленных домов, и промыть дворы. Пока рано говорить о цифрах и масштабах ущерба. Только собираем информацию. Ситуация меняется каждую минуту", — сказал Делибалтян в интервью радио Sputnik Абхазия. 

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Теги:
Абхазия


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