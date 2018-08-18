Делибалтян о потопе в Абхазии: жилому сектору нанесен большой ущерб

"В основном пострадал Сухум и Гулрыпшский район. В столице это район улицы Чанба, из берегов вышла река Беслетка, затопило дома в районе Турбазы и Синопа. В Гулрыпшском районе – это район Каштака и Мачарки. Большой ущерб нанесен жилому сектору, затоплены дворы и первые этажи домов. На некоторых участках вода стоит по пояс", — рассказал Делибалтян.
Первый заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Абхазии отметил, что в дежурную часть поступают звонки с просьбой откачать воду из затопленных домов и дворов.
"Звонков с просьбой эвакуировать людей пока не было, в основном звонят с просьбой откачать воду из затопленных домов, и промыть дворы. Пока рано говорить о цифрах и масштабах ущерба. Только собираем информацию. Ситуация меняется каждую минуту", — сказал Делибалтян в интервью радио Sputnik Абхазия.
Сухум и Гулрыпш "поплыли": кадры затопления районов Абхазии>>