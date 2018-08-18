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Сухум и Гулрыпш "поплыли": кадры затопления районов Абхазии

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Предоставлено: очевидцы

В результате ливня вода поднялась в районе центрального рынка, на углу улиц Вардания и Аиааира, на улицах Титова, Дбар, Чанба в районе вокзала и около Кабинета Министров, также был затоплен Гулрыпшский район.

После прошедшего в Сухуме дождя часть города оказалась подтопленной, на улицах столицы, несмотря на воду, движение транспорта не остановилось. Такая же ситуация сложилась и в Гулрыпшском районе.

Вышедшая из берегов река Беслетка подтопила близлежащие дома по улице Чанба. По сообщению МЧС республики, специалисты ведомства незамедлительно были направлены на место ЧП.

На видео, предоставленном МЧС Абхазии видно, как поднявшаяся вода зашла в жилища людей, как они откачивают собравшуюся воду.

Первые этажи некоторых домов в Синопе затоплены.

В результате ливня вода поднялась в районе центрального рынка, на углу улиц Вардания и Аиааира, на улицах Титова, Дбар, Чанба в районе вокзала и около Кабинета Министров, также был затоплен Гулрыпшский район.

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Теги:
потоп, наводнение, Сухум, Абхазия


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