Пилия: в Абхазии нет беспризорных детей

"У нас нет беспризорных детей, есть безнадзорные дети. Их около 25 детишек. Были приглашены заместитель начальника милиции и ряд сотрудников, занимающихся делами несовершеннолетних. У них была информация о том, что беспризорных детей в стране нет. У нас проблема с безнадзорностью. У детей есть родители, но надзор очень плохой, не соответствующий, что и толкает детей на всякие мелкие преступления. Проблема пока небольшая, но ее желательно купировать здесь и сейчас. Мы готовим ряд предложений, с которыми будем обращаться в правительство. Все-таки это проблема существует не только в Сухуме, но и в других городах Абхазии, вопрос республиканского значения", —отметил Пилия.

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