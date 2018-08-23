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Константин Пилия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Пилия: в Абхазии нет беспризорных детей

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Председатель Сухумского городского Собрания Константин Пилия в эфире радио Sputnik рассказал, что будут подготовлены предложения в связи со сложившейся ситуацией по безнадзорным детям.

"У нас нет беспризорных детей, есть безнадзорные дети. Их около 25 детишек. Были приглашены заместитель начальника милиции и ряд сотрудников, занимающихся делами несовершеннолетних. У них была информация о том, что беспризорных детей в стране нет. У нас проблема с безнадзорностью. У детей есть родители, но надзор очень плохой, не соответствующий, что и толкает детей на всякие  мелкие преступления. Проблема пока небольшая, но ее желательно купировать здесь и сейчас. Мы готовим ряд предложений, с которыми будем обращаться в правительство. Все-таки это проблема существует не только в Сухуме, но и в других городах Абхазии, вопрос республиканского значения", —отметил Пилия.

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Теги:
дети, Константин Пилия, Сухум, Абхазия


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  • Бизнесмены, фото из архива
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    В скором времени компании из Азербайджана и России могут учредить совместные предприятия в сферах промышленности, фармацевтики и строительства.

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