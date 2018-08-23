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Казбек Кишмахов
© Sputnik / Томас Тхайцук

Кишмахов об интернет-мошенниках: можем дотянуться до них и за пределами Абхазии

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Первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Казбек Кишмахов на пресс-конференции в Sputnik Абхазия рассказал, какая работа будет вестись в борьбе с интернет-мошенниками.

"К сожалению, эта ситуация коренным образом не будет меняться, чем больше к нам будет ехать туристов, тем больше будет желающих их обмануть. Но мы будем стараться уменьшать количество мошенников и увеличивать количество людей, которые за это ответят. На сегодняшний день у нас есть возможность дотянуться до них и за пределами Абхазии. У нас существуют организации, которые дают нам эту возможность — это и СИКЦ, и представитель МВД России в Абхазии. Все включились в работу, все принимают активное участие в деятельности,  думаю, результаты будут в положительную сторону", — сказал Кишмахов на пресс-конференции в Sputnik Абхазия.

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Теги:
отдых в Абхазии, МВД Абхазии, Абхазия


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