Сохранить лицо: как Абхазия борется с мошенниками и заботится о пострадавших туристах

О том, как туристы находят "липовые" путевки, как противостоять мошенникам и как не стать их жертвой, обсудили в пресс-центре Sputnik Абхазия представители туристической индустрии республики и МВД Абхазии.

Как борются с мошенниками

Первый заместитель министра внутренних дел Абхазии Казбек Кишмахов рассказал, что, правоохранительным органам удалось предотвратить около 150 случаев мошеннических действий по отношению к туристам в 2018 году.

"К нам приходит большое количество запросов с просьбой провести оперативные мероприятия, проверку в отношение тех или иных лиц, но они в основном жители Российской Федерации. Мы готовим материалы, результаты передаются туда. У нас созданы линии телефона доверия, по которым постоянно поступают звонки с просьбой проверить бронирование. С весны этого года по настоящее время было выявлено 172 обращения людей с просьбами", — сказал он в пресс-центре Sputnik Абхазия.

Кишмахов подчеркнул, что основные покупатели путевок в Абхазию – жители Российской Федерации.

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"Соответственно предложения появляются в России, основная площадка предоставления услуг – интернет. Создать сайт сегодня стоит 5-10 тысяч рублей. Что касается телефонов, которые принадлежат абхазским операторам, они специально приобретаются для того, чтобы придать вид, что продажа услуг имеет отношение к Абхазии", — сказал Кишмахов.

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География совершения преступлений очень широка, от Дальнего Востока до Москвы, отметил он.

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"Необходимости переезда мошенников из региона в регион отсутствует, потому что они имеют доступ ко всем регионам. Преступления были в Архангельске, Тюмени, Москве, Краснодарском крае, то есть во многих регионах страны. У нас есть несколько материалов, которые касаются лиц, совершивших данные преступления на территории Абхазии", — подчеркнул первый замминистра внутренних дел.

Он добавил, что сейчас проводится проверка, и в ближайшее время будет принято процессуальное решение.

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"Несколько уголовных дел, по которым у нас проводились проверки, выявили, что мошенники продавали путевки в объекты, которых физически в Абхазии нет, они придуманы. Работа, которую мы ведем, дает положительный результат, есть одно осужденное лицо, он получил срок лишения свободы", — заметил Кишмахов.

В ходе пресс-конференции одна из журналисток предложила изменить отношение к обманутым туристам, бесплатно не принимать их, так как Абхазия не несет за это ответственности, а ситуация из года в год не меняется.

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Стремясь сэкономить на путевках в Абхазию, по ее мнению, отдыхающие сами идут в руки мошенников, даже не пытаясь как-то проверить подлинность "горячих" предложений.

"Пансионат в Мюссере три года подвергался мошенническим действиям, надо еще разобраться, это может быть заказ, правоохранительные органы еще разберутся. Объекты размещения должны регистрироваться, создавать свои сайты, они должны работать с туристом напрямую, надо входить в реестры, состоять в Гильдии отельеров", — сказал заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба.

Благодаря доброй воле неравнодушных жителей Абхазии, обманутые отдыхающие не остались на улице.

"В данной ситуации и мошенники довольны, и туристы, но завтра точно также другие могут воспользоваться этим положением. Мы, конечно, об этом будем говорить, когда мы получим информацию о средствах размещения, которые намерены работать, и будем предоставлять ее Федеральному агентству по туризму, оно уже будет обязано донести информацию до туроператора", — сказал он.

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Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина подчеркнула, что размещение людей происходило добровольно.

"Это были экстренные меры, которые не влияли на сам бизнес. То есть люди по доброте, отзывчивости и просто из своих убеждений защищали имидж Абхазии, гостеприимной страны. Людей необходимо было размещать, потому что они попали в трудную ситуацию", — сказала она.

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Как отреагировал туризм

Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина отметила, что в мае обманутые туристы стали обращаться с просьбой оказать помощь.

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"В тот момент к нам стали приезжать люди в те пансионаты, в которые им были проданы "липовые" путевки. Пансионаты, конечно, размещали туристов по мере возможности, но возможности когда-то заканчиваются, и не всегда могли разместить туристов, так как пансионаты продавали свои настоящие путевки и нужно было размещать своих туристов", — отметила она.

Ситуация накалилась еще больше, когда в СМИ стали появляться статьи о том, что мошенники действуют в Абхазии.

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"Абхазский союз туризма", туристический бизнес, обсуждая ситуацию, конечно, переживали за предстоящий сезон. Сейчас туристический кризис по всему миру, не только в Абхазии, естественно он касается и нас, очень многое зависит от сезона. Самое главное в тот момент было не отпугнуть туристов, мы связались с обманутыми туристами, написали письмо о том, что окажем им помощь", — рассказала Анна Калягина.

Минтуризма и "Абхазский союз туризма" обратились к представителям туристического бизнеса, для того чтобы они оказали посильную помощь туристам.

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"Это были многодетные семьи, с больными детьми, пенсионеры, которые копили деньги, чтобы поехать к морю. Многие ехали в Абхазию в первый раз и попали именно на мошеннические сайты, которые были сделаны по последнему слову интернет-индустрии", — сказала она.

Многие владельцы отелей, гостиниц и частных домов в республике выразили готовность принять у себя обманутых туристов.

"Мы показали, что мы гостеприимная республика, что в Абхазии гостеприимный народ, и мы всегда готовы откликнуться, и помочь людям, попавшим в беду, и это было очень здорово", — отметила она.

Анна Калягина сообщила, что было размещено около трехсот обманутых семей. Помочь туристам вызвались около ста туристических объектов, сказала она.

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Представитель Гильдии отельеров Абхазии Анна Малкина рассказала, что стояла задача обзвонить все средства размещения, чтобы понять, у кого есть возможность разместить у себя обманутых туристов.

"Это делалось на добровольной основе, и очень много людей ответило положительно. В тот момент были семьи, которые поняли, что оказались обманутыми, они ходили по улицам и не знали, куда им деться", — подчеркнула Малкина.

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Как обманывают туристов

Заместитель министра по курортам и туризму Абхазии Астамыр Ахба рассказал, по какой схеме действуют мошенники, которые обманывают людей, желающих отдохнуть на территории Абхазии. Он рассказал, что недобросовестные люди подделывают сайты объектов туристической отрасли Абхазии, на которых доверчивые люди покупают "липовые" путевки.

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"Были подделаны сайты ряда объектов, в 2015 году это были дом отдыха "Мюссера", пансионат имени Лакоба и дом отдыха "Багрипш", — рассказал Ахба.

Руководители этих объектов обращались в правоохранительные органы Российской Федерации, в результате чего мошенники были задержаны и осуждены.

"Но, к сожалению, на этом мошенники не остановились, как вы знаете, еще ряд объектов размещения были подвергнуты мошенническим действиям на территории России. Были открыты расчетные счета в коммерческих банках в России, и мошенники через интернет-ресурсы предлагали свои «услуги». Потребители покупали, но после того как оплачивали, контактные лица терялись, и никто не мог их найти", — отметил замминистра.

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По словам Астамыра Ахба, "липовым" сайтам можно противопоставить только ресурсы с достоверной информацией.

Госкомитет со своей стороны старается предоставить достоверную информацию потребителям, подчеркнул Ахба.

Он отметил, что руководители объектов должны предоставить контакты, расчетные счета и сообщать, с какими организациями в России они сотрудничают, чтобы информация была доступна туристам.