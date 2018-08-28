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Архивное фото Чирикба В.А.

Чирикба о матери Леонардо да Винчи: есть вероятность, что она абхазка

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Доктор филологических наук Вячеслав Чирикба в эфире радио Sputnik рассказал о своей книге "Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи?", в которой он выдвинул гипотезу о том, что мать известного художника Леонардо да Винчи, могла быть по происхождению абхазкой.

"Как-то по телевизору услышал, что мать да Винчи могла быть восточной рабыней. Я очень заинтересовался этим. Подумал, что у нас в Абхазии были очень интересные связи с Италией. Черное море в период итальянской колонизацией называли Генуэзским озером, настолько было сильно их влияние здесь с ХIII по ХVI век. Мысль закралась, что могла бы она быть рабыней из Абхазии или же из Черкесии. На черноморском побережье было 39 факторий, из них 19 в Абхазии. Главным экспортом, к сожалению, были белые рабы, которые поставлялись на рынки Италии, Испании, Египта и Сирии. Спусковым крючком для меня было то, что я прочитал в одной книге о Катерине абхазке, Катерине абгази,  которая жила во Флоренции и была домашней рабыней, служила в доме у нотариуса, а отец Леонардо да Винчи был нотариусом. Катерина абхазка появилась в доме у нотариуса за три года до рождения Леонардо, это зерно этой гипотезы. Это историческое эссе, в которой одна из самых многообещающих версий. Большая вероятность того, что она была с побережья Кавказа, гипотеза, которая имеет большие шансы быть обоснованной", — сказал Чирикба.

Код да Винчи: абхазский след в судьбе итальянского художника>>



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