Чирикба о матери Леонардо да Винчи: есть вероятность, что она абхазка

Код да Винчи: абхазский след в судьбе итальянского художника>>
Доктор филологических наук Вячеслав Чирикба в эфире радио Sputnik рассказал о своей книге "Загадка Катерины. Кем была мать Леонардо да Винчи?", в которой он выдвинул гипотезу о том, что мать известного художника Леонардо да Винчи, могла быть по происхождению абхазкой.
Код да Винчи: абхазский след в судьбе итальянского художника>>
Возле машины был найден гранатомет, из которого, предположительно, был сделан выстрел.
В Абхазии весьма условно соблюдаются некоторые правила дорожного движения, в то же время называть местных водителей некультурными не приходится. Пристегиваться ремнем безопасности здесь не принято, но взаимовыручка на дороге существует.
О том, как бывший министр иностранных дел Абхазии, ученый Вячеслав Чирикба заинтересовался загадкой Леонардо да Винчи, какой абхазский след он нашел в судьбе итальянского художника и какое будущее ждет гипотезу дипломата из Абхазии, читайте в материале Sputnik.
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Восемнадцать старшеклассников из Южной Осетии совершили поездку в северную столицу России в рамках программы Россотрудничества.
Больше сорока лет назад глава района помог простому азербайджанскому механизатору приобрести "Жигули" – машина до сих пор служит своим владельцам.
МИД Армении заметил ошибки в видеороликах, размещенных пресс-службой канцлера Германии Ангелы Меркель.