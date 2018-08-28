20:43 28 Августа 2018
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD67.39
  • EUR78.76
Поиск
Никита Мендкович
Regnum

Мендкович об "авиаударе РФ" в Афганистане: вброс направлен на срыв переговоров

Радио
Получить короткую ссылку
6 0 0

В Минобороны России опровергли сообщения о нанесении авиаудара российским самолетом на севере Афганистана. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в эфире радио Sputnik прокомментировал ситуацию.

"Ситуация довольно простая: в сентябре в Москве предстоят переговоры по Афганистану с участием представителей движения "Талибан". И США, в частности, уже заявили о том, что не поддерживают эти переговоры и не будут в них участвовать. Под давлением Вашингтона от участия сейчас отказался и официальный Кабул, в связи с чем уже последовала отставка советника президента по национальной безопасности, который лоббировал политическое решение проблемы (на прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани принял отставку своего советника по безопасности Мохаммада Ханифа Атмарда, и назначил на его место бывшего посла Афганистана в США Хамдуллу Мохиба, – ред.). Так что, по моему мнению, этот вброс (о якобы ударе, нанесенном российским самолетом – ред.) направлен именно на дискредитацию переговорного процесса и его срыв", — сказал Мендкович в интервью радио Sputnik.

 Мендкович: коалиция НАТО не справляется с террористами в Афганистане>>

Теги:
переговоры, авиаудары, Талибан, Ашраф Гани Ахмадзай, Россия


Главные темы

Орбита Sputnik

  • Асет Исекешев
    Такси для мэра

    Аким Астаны Асет Исекешев и его подчиненные пересаживаются со служебных машин Mercedes на такси.

  • Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков
    Волна разоблачений

    В августе прозвучало два открытых обращения к президенту Кыргызстана, и оба — о коррупции. Эксперты считают, что подобные заявления могут стать трендом.

  • Паспортный контроль в аэропорту Внуково, архивное фото
    Открытая граница

    Граждане каких стран приезжали в Беларусь чаще других после продления срока действия безвизового режима, рассказали в МИД республики.

  • Деньги и медицина
    Только вернитесь!

    Те, кто уехал из Латвии более трех лет назад и хотел бы вернуться, могут рассчитывать на стартовый капитал для открытия своего бизнеса.

  • Здание Европейского суда по правам человека, архивное фото
    Непонятный язык

    Европейский суд по правам человека постановил, что Словения нарушила права литовца, предоставив ему на суде русскоязычного переводчика.

  • Борис Титов
    "Винный мост"

    Производство вина под российскими брендами в Молдове может решить проблемы местной винодельческой отрасли, считают предприниматели.

Колумнисты

Новости

Все новости
Все новости

Мультимедиа

Выставка сельхозпродукции
День признания: праздник независимости в Абхазии
Кадры пуска ракет Вулкан и Оникс во время учений на Дальнем Востоке
Видео пуска ракет "Вулкан" и "Оникс" во время учений на Дальнем Востоке
Доминирующие языки
На каких языках говорит мир

Соцсети

Sputnikabkhazia