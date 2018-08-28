Мендкович об "авиаударе РФ" в Афганистане: вброс направлен на срыв переговоров

"Ситуация довольно простая: в сентябре в Москве предстоят переговоры по Афганистану с участием представителей движения "Талибан". И США, в частности, уже заявили о том, что не поддерживают эти переговоры и не будут в них участвовать. Под давлением Вашингтона от участия сейчас отказался и официальный Кабул, в связи с чем уже последовала отставка советника президента по национальной безопасности, который лоббировал политическое решение проблемы (на прошлой неделе президент Афганистана Ашраф Гани принял отставку своего советника по безопасности Мохаммада Ханифа Атмарда, и назначил на его место бывшего посла Афганистана в США Хамдуллу Мохиба, – ред.). Так что, по моему мнению, этот вброс (о якобы ударе, нанесенном российским самолетом – ред.) направлен именно на дискредитацию переговорного процесса и его срыв", — сказал Мендкович в интервью радио Sputnik.

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