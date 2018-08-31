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Саид Аджба
© Sputnik / Томас Тхайцук

Аджба: школы оправдывают нарушение пожаробезопасности отсутствием средств

Радио
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Инспектор Управления противопожарного надзора МЧС Абхазии Саид Аджба в интервью Sputnik рассказал о том, что нарушения норм противопожарной безопасности руководство школ оправдывает недостаточностью финансирования.

"Мы проводим контрольную проверку совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры.  В ходе проверки нами выявлены отсутствие и неисправное состояние средств пожарной автоматики, а именно сигнализации и экстренного оповещения людей при пожаре. Также отсутствие средств первичного пожаротушения – огнетушителей. Во многих случаях они есть, но сроки годности уже истекли, и они в нерабочем состоянии. В новых школах, и то не во всех, та же сигнализация в исправном состоянии, но отсутствует ее обслуживание и контроль над ней. В некоторых школах пути эвакуации загромождены, что является грубым нарушением пожарной безопасности. В школах зачастую ссылаются на то, что не хватает денежных средств на пожарную сигнализацию или те же первичные средства пожаротушения, огнетушители", — сообщил Аджба.

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Теги:
пожарная безопасность, ГИМС МЧС Абхазии, Абхазия


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