Аджба: школы оправдывают нарушение пожаробезопасности отсутствием средств

"Мы проводим контрольную проверку совместно с сотрудниками Генеральной прокуратуры. В ходе проверки нами выявлены отсутствие и неисправное состояние средств пожарной автоматики, а именно сигнализации и экстренного оповещения людей при пожаре. Также отсутствие средств первичного пожаротушения – огнетушителей. Во многих случаях они есть, но сроки годности уже истекли, и они в нерабочем состоянии. В новых школах, и то не во всех, та же сигнализация в исправном состоянии, но отсутствует ее обслуживание и контроль над ней. В некоторых школах пути эвакуации загромождены, что является грубым нарушением пожарной безопасности. В школах зачастую ссылаются на то, что не хватает денежных средств на пожарную сигнализацию или те же первичные средства пожаротушения, огнетушители", — сообщил Аджба.

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