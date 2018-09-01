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Медея Ченгелия
© Sputnik / Томас Тхайцук

Ченгелия рассказала, какие новые учебники получат школы Абхазии

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О том, какие учебники для абхазских школ удалось переиздать и какие изданы впервые, в интервью радио Sputnik Абхазия рассказала заместитель министра образования и науки Медея Ченгелия.

"В этом учебном году Министерством образования Абхазии издано семь учебников для начальных классов и пять учебников для старших классов. 12 новых учебников получат школьники в новом учебном году. Среди них есть переизданные, есть и совершенно новые учебники, к примеру,  "Мир вокруг нас" для 3 класса, "Русская литература" для 8 класса, "Русский язык" для 4 класса. Эти все учебники для абхазских школ, дети их получат бесплатно. По-прежнему родители вынуждены покупать учебники,  которые издаются в России", — рассказала Ченгелия.

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Подробности слушайте в аудиоподкасте.

Теги:
учебники, школа, Абхазия


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