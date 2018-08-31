Школы готовы, учебники розданы: министр образования Абхазии отчитался президенту

Президент Абхазии Рауль Хаджимба провел рабочую встречу по вопросу готовности ведомства и средних общеобразовательных школ к новому учебному году с министром образования Абхазии Адгуром Какоба в пятницу 31 августа.

СУХУМ, 31 авг – Sputnik. Все 156 школ Абхазии готовы к новому учебному году, доложил министр образования республики президенту Раулю Хаджимба, сообщается на сайте главы государства.

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В школу в этом году пойдет более двух с половиной тысяч первоклассников и 1950 выпускников.

"Конечно, не все школы готовы в одинаковой степени. Есть еще около 50 школ, где нужно работать, проводить ремонт. Есть школы, нуждающиеся в капитальном ремонте. В этом году продолжаются работы по строительству новых школ, в городе Гагра и в селе Тхина Очамчырского района. Мы часто выезжаем на места. Работы проводятся достаточно хорошо, и мы надеемся, что в 2019 году у детей будет возможность учиться в новых школах", – цитирует министра образования пресс-служба президента Абхазии.

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Адгур Какоба отметил, что основная проблема с российскими учебниками, которые поступают в республику "коммерческим путем". Некоторые книги бывают очень дорогими и их пока их приходится приобретать родителям.

"Мы ведем работу в этом направлении. Издательства "Дрофа" и "Просвещение" обещают передать нам авторские права с тем, чтобы мы могли переиздавать учебники для нашей республики. Тогда, по нашим подсчетам, их можно будет приобретать по цене два раза меньшей. Учебники, рекомендованные Министерством образования и науки Абхазии, готовы и розданы по школам, по районам. С российскими учебниками дело обстоит иначе, они доходят до Абхазии коммерческим путем", – сказал Алгур Какоба.

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С 2018 года года все школы республики обязали носить ученическую форму. Рауль Хаджимба отметил, что Минобразованию необходимо уделить особое внимание школьной форме.

"Нужно очень тонко подойти к этому вопросу. Да, школьная форма организует, дисциплинирует, это красиво. Но родители, которые обращаются к нам после принятого решения, говорят о том, что не все пока еще могут приобретать школьную форму. Необходимо учесть эту группу людей", — подчеркнул Президент.

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Адгур Какоба ответил, что по списками, предоставленным районными отделами образования, ведомство оказало помощь семьям, которые не в состоянии самостоятельно приобрести форму.

"Мы приобрели 480 комплектов форм и буквально вчера завершили раздачу. Думаю, что этот вопрос мы смогли снять", – отчитался министр.

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Министр также сообщил, что ведомство планирует внести изменения в бюджет следующего года.