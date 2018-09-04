Гаспарян о запрете Грузией въезда журналистам из России: новость не удивила

"Новость не вызывает удивления. Надо понимать, что это не первый случай за последние годы, едва ли он станет последним. Да, с одной стороны есть четкое представление грузинского общества о том, что нужно нормализовать отношения, которые существуют с Россией до уровня предшествующего 2008 году. Существовать в таком формате страны долго не смогут. Однако… Есть точка зрения грузинской оппозиции, которая требовала переименовать улицу Лермонтова в Батуми в улицу сенатора Маккейна. Есть позиция грузинских властей, с одной стороны они выступают за нормализацию, с другой стороны в той же Грузии существует закон "об оккупированных территориях", то есть посещение Южной Осетии и Абхазии без разрешения официального Тбилиси, невозможно. Кроме того руководство страны неоднократно делало заявления о том, что они не признают итоги 2008 года и Россия должна отказаться от признания Южной Осетии и Абхазии. На такой базе очень сложно обсуждать вопрос нормализации отношений России и Грузии, но рано или поздно — это придется сделать. Вопрос с журналистами, возможно, дорожная карта, через которую Грузия может выйти на полноценный конструктивный диалог с Россией", — сказала Гаспарян в интервью Sputnik.



Журналистов ТАСС и НТВ не пустили в Грузию>>

Трех россиян, среди которых журналист ТАСС, не пустили в Грузию. Среди тех, кому отказали во въезде, — военный корреспондент ТАСС Виктор Литовкин, президент совета международной ассоциации исследования Геннадий Бордиогусов и Александр Токарев.