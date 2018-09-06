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Юлия Павлюченкова
© Фото: Юлия Павлюченкова

Павлюченкова рассказала, зачем Абхазии нужен музей Горького

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Председатель благотворительного фонда "Хочу верить" Юлия Павлюченкова в эфире радио Sputnik рассказала об идее открыть музей Максима Горького в селе Адзюбжа, в доме семьи Делба, где останавливался писатель.

6 сентября 1929 года русский писатель Максим Горький посетил Абхазию.

"Это очень хорошая и непростая  идея. Но я убеждена, что такие музеи, посвященные творчеству писателей, художников, которые жили и работали в Абхазии, обязательно надо продвигать. Стоит дом в селе Адзюбжа, важно, что это наследие, туда можно привести школьников. Это не просто музей, а музейный комплекс. Современные музеи – это места применения знаний, силы и творчества. Это места, которые могут объединять молодых ученых, писателей, творческую интеллигенцию. Это места, где с одной стороны должен быть  воссоздан интерьер того времени, а с другой стороны, современно оснащенные. Надо учитывать желания современной молодежи, планируя информационно-образовательные проекты. В одной комнате хотим создать интерьер того времени, когда жил Горький, а также продвигать творчество писателя, показать по его произведениям фильм, спектакль. Должны быть возможности применения театрального искусства, должен быть какой-то кружок", — сказала Павлюченкова.



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